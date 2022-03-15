Milletvekili Tutdere Adıyaman’ın yol projelerini takip etmeye devam ediyor

Milletvekili Tutdere gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman’da yapımı devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi alırken Adıyamanlıların ulaşım konusunda yaşadığı sorunları da Genel Müdür Uraloğlu’na aktardı.

Milletvekili Tutdere, Adıyaman’ın Ulaşım Sorununu Karayolları Genel Müdürüne aktardı

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Tutdere,"Gerçekleştirdiğimiz ziyaret sırasında daha önce TBMM Genel Kurulu’nda, bütçe ve komisyon görüşmeleri sırasında dile getirdiğimiz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na verdiğimiz soru önergeleriyle gündeme taşıdığımız Adıyaman'ımızın ve Adıyamanlı hemşehrilerimizin ulaşım konusunda yaşadığı tüm sorunları Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu’na bizzat aktardım. Adıyaman'ımızın ulaşım konusunda kanayan yarası haline gelen tüm sorunlarını Karayolları Genel Müdürü’ne gerçekleştirdiğim ziyaret sırasında Genel Müdür’e bizzat aktardım." dedi.

"Hemşehrilerimizi mağdur eden yollar yapılıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"

Adıyaman’daki ulaşım projeleri yapılıncaya dek projelerin takipçisi olmaya devam edeceğinin altını çizen Milletvekili Tutdere,"Adıyamanlı hemşehrilerimiz için önem arz önem ulaşım projeleri ile Adıyaman genelinde Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluk alanına giren iller arası bağlantı yolları, ilçe yolları hakkında Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu’ndan bilgi aldım. İktidarın yıllardır görmezden gelip kaderine terk ettiği, Adıyaman'ımızın yetersiz ve sağlıksız yolları nedeniyle büyük mağduriyetler yaşayan Adıyamanlı hemşehrilerimizin mağduriyetleri giderilinceye dek projelerin takipçisi olacak ve yollar yapılıncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.