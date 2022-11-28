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Milletvekili Tutdere Adıyaman’ın sağlık alanındaki eksiklerini sıraladı - Videolu Haber

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sağlık Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında konuşan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman’a yapılması gereken projelere tepki göstererek projelere kaynak aktarılmasını talep etti.

28 Kasım 2022 Pazartesi 13:07
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Milletvekili Tutdere Adıyaman’ın sağlık alanındaki eksiklerini sıraladı - Videolu Haber

Bütçe görüşmeleri sırasında Sağlık Bakanı Koca’ya Adıyaman’ın sağlık alanındaki eksiklerini tek tek sıralayarak eksiklerin giderilmesini talep eden Milletvekili Tutdere, ayrıca Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli aile hekimlerinin sorunlarını da iletti.
Milletvekili Tutdere’den Bakan Koca’ya “150 Yataklı Devlet Hastanesi” teşekkürü
Gerek TBMM Genel Kurulu’nda gerek ilgili komisyon toplantılarında gerekse bütçe görüşmeleri sırasında Adıyamanlıların Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi talebini gündeme getiren Milletvekili Tutdere, uzun uğraşlar sonrası hastane talebinin olumlu karşılanarak projeye başlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Milletvekili seçildiğim günden bu yana takip ettiğimiz ve her platformda dile getirdiğimiz Adıyaman 150 yataklı devlet hastanesinin yer teslimi yapıldı, inşaatına başlanılacak, bu konuda emeği geçen sizlere ve herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
Milletvekili Tutdere Adıyaman’ın sağlık alanındaki eksiklerini sıraladı
Adıyaman’ın sağlık alanındaki eksikliklerini Bakan Koca’ya tek tek sıralayan Milletvekili Tutdere, “Sayın Bakan, Adıyaman 2022 yatırım programını incelediğimizde Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğunda 21 adet yatırım gözüküyor. Bunlardan 10’una hiç ödenek ayrılmamış, 4’üne ise iz ödenek ayrılmış durumda. Biz 2023 bütçenizde bu yatırımlara ödenek ayrılmasını bekliyoruz. Ayrıca, ilimizin uzman doktor eksiklikleri var: Göz, dermatoloji, çocuk nörolojisi, çocuk hematolojisi, çocuk kardiyolojisi ve radyasyon onkolojisi bölümlerinde uzman doktora ihtiyacımız var. Adıyaman'ımız bu bölümlerde doktor görevlendirmelerini bekliyor, atamaları yaparsanız çok memnun oluruz.” ifadelerini kullandı.
Kâhta 25 ünitelik Ağız Diş Sağlığı Merkezi’ne ayrılan paralar nereye gitti?
Gerekli ödenekler ayrılmasına rağmen Kâhta 25 Ünitlik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi projesinin hala başlamamış olmasına tepki gösteren Milletvekili Tutdere, “Kâhta 25 Ünitelik Ağız Diş Sağlığı Merkezi projesi vardı, ihalesi ve yer teslimi de yapıldı ama inşaata başlayan yok. Bütçede ödeneği da ayrılmış; bu paralar nereye gitti, ne oldu? Bu süreci Bakanlıktaki arkadaşların takip etmesinde yarar var, bu da bir muammaya dönüşmüş durumda. Biz Adıyaman halkı olarak 2023 bütçesinde Bakanlığınızın sorumluluğundaki yatırımlara gerekli ödeneklerin ayrılmasını ve bu hizmetlerin bir an evvel yapılmasını bekliyoruz.” dedi.
"Aile Hekimleri ASM’lerin faturalarını sanayi tarifesinden ödüyor, bu durum aile hekimlerini mağdur ediyor"
Aile hekimlerinin taleplerini de Bakan Koca’ya ileten Milletvekili Tutdere, “Aile hekimlerinin bir talebi var. Aile hekimleri ASM'lerde elektrik ve doğal gaz faturalarını sanayi tarifesinden ödüyorlar. Yani aile hekimlerimizin ödediği ASM faturaları sanayide kullanılan elektrik ve doğal gaz tarifesi üzerinden faturalandırılıyor. Bu durum aile hekimlerinin büyük bir mağduriyet yaşamasına sebebiyet veriyor. Bakanlık olarak bu olaya da el koymalısınız ve bu konuda gerekirse Enerji Bakanlığıyla görüşmenizde fayda var, aile hekimlerinin bu konuda sizden bir beklentisi var.” şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA
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