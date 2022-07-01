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Milletvekili Tutdere: Adıyaman’daki ulaşım projelerinin takibini sürdürüyor

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhurihet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında, yapımı yılan hikâyesine dönen Adıyaman’ın yol projelerini gündeme taşıdı

01 Temmuz 2022 Cuma 14:24
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Milletvekili Tutdere: Adıyaman’daki ulaşım projelerinin takibini sürdürüyor

Kanun görüşmeleri sırasında komisyon toplantısında bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İzkurt’a Adıyaman’ın ulaşım sorunlarını aktararak yapımı yılan hikâyesine dönen yol projelerini hatırlatan Milletvekili Tutdere, iktidara Adıyaman’ın ulaşım projelerine kaynak aktarılması çağrısında bulundu.
Milletvekili Tutdere: Narince- Gerger yolunu bir kez daha hatırlattı
Ulaştırma Bakan Yardımcısı İzkurt’a Narince- Gerger yolunun yapım çalışmalarına hala başlanmadığını dile getiren Milletvekili Tutdere, "Dört yıldır milletvekiliyim, özellikle Adıyaman-Narince-Gerger yolunu yüzlerce kez dile getirdik, konuştuk, takip ettik, bundan yaklaşık bir yıl önce de ihalesi yapıldı. İhaleye itiraz süreci altı-yedi ay sürdü, o da bitti; yer teslimi yapıldı, aradan on ay geçti firma yapım işine bir türlü başlamıyor. "Gerger yolu ne olacak?" diye bütün Adıyaman ve Gerger halkı merak içerisinde. Siz bu yolu yapacak mısınız, yapmayacak mısınız veya işe başlamayan müteahhit firmayla ilgili bir işlem yapacak mısınız, bunu merak ediyoruz. Bu işin Bakanlık tarafından takip edilmesini istiyoruz."dedi.
"Adıyaman'ın ulaşım projelerine kaynak aktarılmasını istiyoruz"
Çelikhan yolunun ulaşıma elverişli olmadığını ve yolun yapımı için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini ifade eden Milletvekili Tutdere, "Çelikhan yolumuzda da aynı şekilde, her yıl yüzlerce ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarının olduğu bir yol. Bu konuya ilişkin de proje çalışmaları tamamlandı ama ihalesi yapılmadı. Özellikle Adıyaman'daki ulaşımla ilgili projelere kaynak aktarılmasını istiyoruz.” ifadelerini kullanarak Çelikhan yolunun yapımı için TBMM’den bir kez daha çağrıda bulundu.
"Ulaşım projeleri Adıyaman sınırlarına gelince yerinde duruyor"
Ulaşım projelerinin Adıyaman sınırlarına gelince durduğuna dikkat çekerek ulaşımla ilgili projelere kaynak aktarılması gerektiğini dile getiren Milletvekili Tutdere, “Sayın Başkan, bizim Urfa-Adıyaman bağlantı yolundaki Fırat Köprüsü yarım kaldı, Gaziantep-Adıyaman bağlantı yolundaki Besni Viyadüğü yarım kaldı yani ulaşımda Adıyaman'a gelen yollar, Adıyaman sınırlarına gelince yerinde duruyor, yerinde sayıyor. Bu konuyu tekrar Bakan Yardımcısı buradayken hatırlatmak istiyoruz. Adıyaman'a yapılan bu ayrımcılığın son bulmasını istiyoruz ve ek bütçede Adıyaman'daki bu ulaşımla ilgili projelere kaynak aktarılmasını talebi ediyoruz.” şeklinde konuştu

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 01.07.2022 15:42
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