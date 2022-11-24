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Milletvekili Tutdere: Adıyaman’a gelen yatırımcı OSB’de yer yok diye geri gidiyor - Videolu Haber

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında konuşan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman OSB’deki yer sorunu ve GAP başta olmak üzere Adıyaman’ın Sanayi ve Teknoloji alanında yaşadığı sorunları tek tek Bakan Varank’a sıraladı.

24 Kasım 2022 Perşembe 11:54
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Milletvekili Tutdere: Adıyaman’a gelen yatırımcı OSB’de yer yok diye geri gidiyor - Videolu Haber

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında Adıyaman’a yatırım yapmaya gelen iş insanlarının OSB’de yer bulamadıklarının altını çizerek sorunun çözülmesi çağrısında bulunan Milletvekili Tutdere, Bakan Varank’a ayrıca COVİD-19 aşı üretiminin Adıyaman’dan başka illere kaydırılması için hangi gizli ellerin devreye girdiği sorunu yöneltti.
"OSB Yönetim Kurulu yer talebinde bulundu, bakanlık bu talebi yok saydı"
Adıyaman OSB’de yer sorunu yaşandığını Bakan Varank’a aktararak yer sorununun çözülmesi için çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere,"Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi’nde çok ciddi bir yer sorunu var. Adıyaman teşvikte 6. Bölge’ye alındı. Biz Adıyamanlılar yatırımcı beklerken gelen bütün yatırımcılar OSB’deki yer sorunu nedeniyle hiçbir yatırım yapmadan çekip gidiyor. Şu anda Adıyaman’ın en temel kronik sorunların başında OSB’deki yer sıkıntısı geliyor. Bu konuya ilişkin sizlere defalarca soru önergesi verdik, hatta 2757 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle birlikte koordinatları belirtilen bir orman alanı OSB’ye tahsis edilmek üzere ayrıldı. Ne hikmetse bu yerle ilgili bugüne kadar herhangi bir gelişme yaşanmadı. Bakanlığınıza vermiş olduğum soru önergesinde Adıyaman OSB’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın bu konuda bir talebinin olmadığını söylüyorsunuz, fakat biz OSB ile yapmış olduğumuz görüşmelerde, ‘Burası zaten bize tahsisliydi, Bu konuda gerekli müracaatımızı yaptık. Ancak bürokratik engeller nedeniyle bu sorun çözülmüyor’ diyorlar."dedi.
"Yatırım yapmak için Adıyaman’a gelen iş insanları OSB’de yer bulamadığı için geri gidiyor"
Adıyaman OSB’deki yer sorunu çözümünün Adıyaman’daki işsizlik sorununa bir nebze merhem olacağını dile getiren Milletvekili Tutdere,"Ortada bir sorun var, bu OSB sorunun çözülmesi gerekiyor. Adıyaman halkının, Adıyaman'ın sanayicisinin, Adıyaman’ın iş insanlarının tamamı OSB’deki bir yer sorununun çözülmesini istiyorlar. Çünkü Adıyaman’a yatırım yapmaya gelen sanayiciler, iş insanları OSB’de yer bulamadıkları için geri gidiyor. Adıyaman işsizlikte üst sıralarda olan, işsizliğin had safhalarda olduğu bir GAP ili. Bu yer sorunu bugüne kadar çözmüş olsaydınız belki bugün işsizlik bir nebze çözülmüş olacaktı.” ifadelerini kullandı.
"GAP kapsamında Adıyaman’a gerekli kaynakları aktarmıyorsunuz"
GAP’a farklı fonlardan milyonlarca lira para aktarıldığını ifade ederek GAP’a aktarılan ödeneklerin nerelere harcandığını Bakan Varank’a soran Milletvekili Tutdere, “Adıyaman, GAP kapsamındaki iller arasında yer alıyor. Bugüne kadar defalarca GAP Eylem Planları açıkladınız, 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanı GAP’ı bitireceğini söylemişti ancak bugüne kadar AK Parti hükümeti olarak GAP'taki projeleri tamamlamadınız. GAP kapsamında Adıyaman’a gerekli kaynakları aktarmıyorsunuz. GAP’a İşsizlik Fonu’ndan ve başka fonlardan milyonlarca lira para aktarıyorsunuz ancak bu paralar nereye harcanıyor? Buna ilişkin de bir açıklama yaparsanız hem kamuoyu hem de bizler de bilgilenmiş olacağız.” dedi.
"COVİD aşısının Adıyaman’da üretilmemesi için hangi gizli eller devreye girdi?"
COVİD-19 aşısının üretimi için Adıyaman’da bulunan bir firmanın yeterli koşulları sağlamış olmasına rağmen aşı üretimin Adıyaman’dan başka bir ile kaydırıldığını hatırlatarak durumun akıbetini Bakan Varank’a soran Milletvekili Tutdere,"COVİD sürecinde Adıyaman’a yapmış olduğunuz ziyareti çok iyi hatırlıyorum. COVİD aşısıyla ilgili Adıyaman’daki bir işletmede aşı üretimi yapılacağının müjdesini vermiş, bunu da kamuoyuyla paylaşmışsınız. Daha sonra ne olduysa, hangi gizli eller devreye girdiyse Adıyaman bu yatırımdan mahrum bırakıldı ve bu yatırım Adıyaman’da yapılmadı başka illere kaydırıldı. Siz Adıyaman’a neden bu haksızlığı yaptınız Sayın Bakan? Oysaki Adıyaman’daki tesis, Adıyaman’daki firma aşı üretmek için bütün koşulları yerine getirmişti ve sizler de bunu yerinde incelemiştiniz. Neden Adıyaman'ın bu hakkını başka bir ile aktardınız, Adıyaman kamuoyu bunu da merak ediyor." şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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