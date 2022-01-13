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Milletvekili Tutdere: Adıyaman sizden yeni 'Küçük Sanayi Sitesi' bekliyor - Videolu Haber

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi esnafının yaşadığı sorunları meclis gündemine taşıdı.

13 Ocak 2022 Perşembe 11:26
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Milletvekili Tutdere: Adıyaman sizden yeni 'Küçük Sanayi Sitesi' bekliyor - Videolu Haber

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Milletvekili Tutdere, alan yetersizliği nedeniyle mağduriyet yaşayan Küçük Sanayi Sitesi esnafının sorunlarını dile getirerek yeni yer tahsisinin yapılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

"Küçük Sanayi Sitesi esnafı üst üste gelen zamlar ve iş yapamadıkları için zor günlerden geçiyor"

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Milletvekili Tutdere, Adıyaman Küçük Sanayi sitesi esnafının üst üste gelen zamlar, yüksek enflasyon ve iş yapamadıkları için zor günlerden geçtiğinin altını çizerek Küçük Sanayi Sitesi esnafının alan yetersizliği nedeniyle mağduriyetlerinin arttığını ifade etti.

Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi esnafının yaşadığı mağduriyetleri TBMM kürsüsünden dile getiren TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere; "Zamlar, hayat pahalılığı, ekonomik kriz, ara eleman yetersizliği ve iş yapamadıkları için zor günler geçiren Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi esnafımız bir de alan yetersizliği nedeniyle mağduriyet yaşamaktadırlar." dedi.

"Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi, fiziki yetersizlik nedeniyle talepleri karşılayamıyor"

Küçük Sanayi sitesi alanının sanayi esnafına artık yetersiz geldiğini vurgulayan Milletvekili Tutdere, Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi esnafının yer tahsisi taleplerini meclis gündemine taşıdı.

Milletvekili Tutdere; “Şehrin merkezinde kalan ve fiziki yetersizlik nedeniyle talebi karşılayamayan Küçük Sanayi Sitemize ivedilikle yeni yer tahsisi gerekmektedir, esnaflarımızın talebi de bu yöndedir.” şeklinde konuştu.

"Küçük Sanayi Sitesi esnafının mağduriyetlerini giderin"

Adıyaman Küçük Sanayi sitesi esnafının mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi gerektiğini vurgulayarak yer tahsisi yapılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, "Buradan iktidara, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ve Adıyaman Belediyesi’ne açıkça çağrıda bulunuyorum: Esnafımızın mağduriyetini giderecek çalışmaları bir an evvel başlatın. Adıyaman sizden yeni küçük sanayi sitesini bekliyor." dedi. 

Kaynak: PHA
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