Milletvekili Tutdere Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü binasını TBMM gündemine taşıdı - Videolu Haber

Milletvekili Tutdere TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında inşaat çalışmalarına başlanılan fakat ödenek yetersizliği gerekçesiyle açılan temeli toprakla kapatılan ve durdurulan proje için iktidara eleştirilerde bulunarak, “Adıyaman'ı bu ayıptan kurtarın” çağrısında bulundu.

"Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası, ödenek yetersizliği nedeniyle temel aşamasında kaldı"

Milletvekili Tutdere TBMM Genel Kurul’nda yaptığı konuşmasında, Adıyaman halkına uzun yıllar hastane olarak hizmet vermiş binanın depreme karşı dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldığını, yeniden yapımı için temelinin açıldığı fakat ödenek yetersizliği gerekçesiyle temelinin toprakla doldurulduğunu dile getirerek iktidarın soruna fıkralara konu olacak bir çözüm modeli bulduğunu söyledi.

Milletvekili Tutdere TBMM’de yaptığı konuşmasında,"Adıyaman halkına yıllarca 82.Yıl Devlet Hastanesi olarak hizmet veren bina geçen yıl depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıktırıldı. İktidar yetkilileri söz konusu arsaya yeni bir mimariyle il sağlık binası yapılacağını kamuoyuna açıkladı. Binanın ihalesi yapıldı, ilgili firma işe başladı, temelini açtı ancak ödenek yetersizliği nedeniyle iş temel aşamasında kaldı." ifadelerini kullandı.

"Sağlık Bakanlığı ödenek ayırmadı, açılan temeli toprakla geri kapattı"

Yapılan işlemin fıkralara konu olacağını ifade eden Milletvekili Tutdere, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası inşaat çalışmalarının ödenek yetersizliği nedeniyle durdurulduğunu, açılan temelin ise toprakla tekrar kapatıldığını ifade etti. Milletvekili Tutdere, “Sağlık Bakanlığı buraya ödenek ayıracağına gerçekten fıkralara konu olacak şekilde bir çözüm modeli buldu; açılan temeli yeniden toprakla doldurmaya başladı.” dedi.

"Adıyaman’ı bu ayıptan kurtarın"

Gerekli ödeneklerin ayrılarak Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası’nın yapımına başlanması için Cumhurbaşkanlığı ile Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, “Buradan Cumhurbaşkanlığına ve Sağlık Bakanlığına açıkça çağrı yapıyorum. Bu, Adıyaman için büyük bir ayıptır. Adıyaman'ı bu ayıptan kurtarın, Adıyaman il sağlık binası için gerekli ödeneği ayırın.” şeklinde konuştu.

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