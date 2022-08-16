Milletvekili Tutdere: 20 yıllık AK Parti iktidarı milletin fişini çekti - Videolu Haber

Milletvekili Tutdere’ye yaşanan ekonomik krizden dolayı dert yanan Çelikhanlılar, faturalara üst üste gelen zamların altından kalkamadıklarını ifade ederek dükkânlarının kapanma tehlikesi altında olduğunu aktardılar.

"Elektrik faturası 14 bin liraya yükseldi, esnaf çareyi buzdolabının fişini çekmekte buldu"

Yüksek gelen elektrik faturalarından dolayı çareyi buzdolabının fişini çekmekte bulduğunu söyleyen market işletmecisi Öbeyit Karayılan,"Dolapları kapatmak zorunda kaldım, işin içinden çıkamıyorum. Dört kişi çalıştırıyorum, işçilerimin parasını ödeyemiyorum. Elektrik faturasını ödeyemediğim için buzdolaplarını kapattım. 6 ay önce 3 bin 500 lira elektrik faturası gelirken şu an 13, 14 bin lira elektrik faturası geliyor. Faturaları ödeyemiyorum." ifadelerini kullandı.

"20 yıllık AK Parti'nin Türkiye'ye hediye ettiği manzara"

Bu acı manzaranın 20 yıllık AK Parti iktidarının Türkiye'ye hediye ettiği manzara olduğunu dile getiren CHP’li Tutdere,"Bu marketi işleten esnaf kardeşimiz elektrik faturalarının yüksek gelmesinden dolayı çareyi buzdolaplarını kapatmakta bulmuş, kısıtlamaya gitmiş. Esnafımız çalışanlarının ücretini ödeyemiyor. Hayat pahalılığı Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi burada da bütün yurttaşlarımızı mağdur etmiş durumda. Vatandaş elektrik faturasını ödeyemediği için çareyi dolapları kapatmakta bulmuş. Buzdolabının fişini çekmiş. Bu manzara 20 yıllık AK Parti'nin Türkiye'ye hediye ettiği manzara. Milletin fişini çektiler. Bu kötü günler seçimden sonra sona erecek." dedi.

"Bu zam düzeninin değişmesi lazım"

Ekonomik dar boğazdan dolayı sürekli zarar ettiklerini belirten başka bir Çelikhanlı esnaf ise,"Dükkân kira, 600 lira kira veriyoruz, elektrik geldi 500 lira, doğalgaz ayrı bir mesela. Tavuk eti, 9 liraya geliyordu şimdi 50 liraya geliyor. Ekmek 4 lira oldu. Ben ne yapayım? Bir dürümde bir ekmek 4 liraysa buradan ne kazanacağım? Bu zam düzeninin değişmesi lazım. Böyle giderse zaten hepimiz kapatırız. Zarar edeceğim yerde kapatırım." şeklinde konuştu.

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