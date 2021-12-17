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Milletvekili Toprak: Adıyaman birçok güzelliğiyle ilgi odağı olacaktır

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman Dernekler Federasyonu ve Adıyamanlılar Vakfı organizasyonu ile İstanbul Yenikapı’da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Adıyaman Tanıtım Günleri açılış törenine katıldı.

17 Aralık 2021 Cuma 16:03
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Milletvekili Toprak: Adıyaman birçok güzelliğiyle ilgi odağı olacaktır

Adıyaman’ın ev sahipliği yaptığı çeşitli medeniyetlerin bıraktığı tarihi değerler, doğal güzellikler ve yöresel zenginlikleriyle dikkat çeken bir şehir olduğunu vurgulayan Milletvekili Toprak, Adıyaman tanıtım günlerinin, memleketten uzakta yaşayan için özlem giderme ve gurbet sıla kaynaşmasına da vesile olduğunu söyledi.

Milletvekili Toprak, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Adıyaman’ımızı bütün güzellikleriyle burada yaşatan, girişimci ruhuyla temsil eden Hemşehrilerim. Adıyaman’ımızı dünyanın başkentine, insanlarla buluşturmaya getirdik. Her yıl geleneksel hale bu tür organizasyonlarımızla adeta dünyaya açılıyoruz.  Ve biz bugün burada bir olduk, beraber olduk, gönülleri birleştirdik. Burada, geçmişle geleceği buluşturarak tarihe not düşüyoruz. Bölgemizin önemli bir değeri olan Nemrut Dağı tarihi hatırlanacak, yıllardan süzülerek imbikleşerek günümüze kadar gelmiş olan, özenle hazırlanan yerel tatlar damakla buluşacaktır. Bu organizasyon, birçok değeri içinde barındıran Adıyaman’ımızın tanıtımına ve ekonomik anlamda kalkınmasına büyük katkıları olacaktır. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla gelip Adıyaman’ın birçok güzelliğini burada bulabilir. Medeniyetlerin beşiği, geldiğimiz yeri unutmayarak şehrimiz için paydaş olan bu etkinlik için emek veren katılan herkese yürekten teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: PHA
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