Milletvekili Aydın: Tütünü yasaklayan zihniyet ile CHP zihniyeti aynı zihniyettir

TBMM'de partisinin haftalık grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tütün üreticilerinin ekmeklerinin ellerinden alındığını ve tütüncülerin hapis tehdidi ile karşı karşıya kaldıklarını ifadesine Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, tepki göstererek, gramı dahi yasak olan kıyılmış tütünü önce 50 kilograma kadar serbest hale getirdiklerini ve tütün kooperatifler üzerinden yasal hale getirdiklerini söyledi.

"Tütün konusunu siyaset üstü bir konu"

Tütün üzerinden yapılan bu manipülasyonların ne CHP'ye nede tütün üreticilerine bir fayda sağlamayacağının belirten Aydın,"Tütün konusunu siyaset üstü bir konu olarak gördüğümüzü defalarca ifade ettik. Adıyaman'da 18 olmak üzere toplamda 31 adet Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi kurulmuştur. Kurulan kooperatiflerden on dört tanesi 14 tütün ticaret yetki belgesi almış durumdadır. Kurulan kooperatifler ile ilgili belgeler mevcuttur. Halkımız, kimin gerçekten tütün üreticimizin yanında, kimin de yalan ve iftiralar ile algı peşinde olduğunu çok iyi biliyor. Bu manipülasyonların ne size ne de tütün üreticilerimize bir faydası olmaz. Gramı dahi yasak olan kıyılmış tütünü önce 50 Kg kadar serbest hale getirdik, bu da yetmez dedik tütünü kooperatifler üzerinden yasal hale getirdik. Sigaralarda kullanılan tütünlerin en az yüzde 30'nun yerli tütün olma zorunluluğunu AK Parti olarak biz getirdik. Aldığımız tedbirler ile Adıyaman'da sözleşmeli tütün üretiminde sürekli bir artış sağlanmış ve artmaya devam etmektedir. 2011 yılında 2111 üretici 1.5 milyon kg tütün üretimi yapılırken bu sayı 2021 yılında 8000 üreticiye yükselmiş, üretilen tütün miktarı 12 milyon kg çıkmıştır." dedi

"Tütünü yasaklayan zihniyet ile CHP zihniyeti aynı zihniyettir"

, 4733 sayılı yasa, Tütünün tarım desteğinden çıkarılması ve 1-3 yıl arasında hapis cezası getiren bir çok yasak ve kısıtlamalar Ecevit'in Başbakanlığında Kemal Derviş yasaları ile olduğunu hatırlatan Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tekel'in özelleştirme kapsamına alınması, 4733 sayılı yasa, Tütünün tarım desteğinden çıkarılması, Tütünü bulundurmaya dahi 1-3 yıl arasında hapis cezası getiren bir çok yasak ve kısıtlamalar rahmetli Ecevit'in Başbakanlığında meşhur Kemal Derviş yasaları ile oldu. Tütünü yasaklayan zihniyet ile CHP zihniyeti aynı zihniyettir. Tütün üreticilerimizin her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Çiftçinin alın teri ve emeği üzerinden yalan/yanlış bilgiler ile siyaset yapmak gerçekten üzüntü verici bir durumdur"