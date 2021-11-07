Milletvekili Aydın'dan Kılıçdaroğlu ve İYİ Partili Türkkan'a tepki

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu büyükelçilere gönderdiği mektubu, "Ülkemizdeki tüm büyükelçiliklere bugün kendi dillerinde gönderdiğim çağrı mektubudur. Suyumuz, toprağımız, doğamız bizim her şeyimizdir; yok edilmesine izin vermeyeceğim. Milletimin bilgisine sunarım" sözleriyle Twitter hesabı üzerinden paylaşmıştı.

"Türkiye'nin en büyük projesi olan Kanal İstanbul'un durdurulması talep ediyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'nın Essen kentinde Grugahalle Salonu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'yi yurt dışına şikayet ettiğini anımsatan AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, "Ülkesini yabancılara şikayeti alışkanlık haline getiren Kılıçdaroğlu şimdi de Türkiye'nin en büyük projesi olan Kanal İstanbul'un durdurulması için elçilere mektup yazmış. Sanki Türkiye'nin muhalefet partisi genel başkanı değil Türkiye'ye Muhalefet partisi genel başkanı? Çok yazık!" dedi.

İYİ Partili siyasetçilerin Bingöl ziyareti sırasında kardeşini 1997'de hayvan otlatırken PKK saldırısında kaybettiğini söyleyen şehit yakını Tahir Gümren adlı kişi, Meral Akşener'in HDP'yi savunduğunu söyleyerek eleştirilerde bulunmuş, yanına giden Lütfü Türkkan'ın da kendisine küfrettiğini söylemişti. Şehit yakını Gürmen, Türkkan tarafından tekmelendiğini de iddia ederek şikayetçi oldu.

"Akşener bunu yapan vekille ilgili biran evvel gereğini yapmalı"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in biran evvel vekille ilgili gerekeni yaparak şehit ailelerinden derhal özür dilemeye davet AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, "Millet İttifakının bir diğer ortağı İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise HDP’ye yakınlaşmaya tepki gösteren şehit ağabeyine küfürler savunmaktan çekinmiyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bunu yapan vekille ilgili biran evvel gereğini yapmalı ve şehit ailelerinden de derhal özür dilemelidir."şeklinde konuştu.