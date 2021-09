Milletvekili Aydın: Arazilerin en az yüzde 80’i sulanabilir seviye gelebilecek - Videolu Haber

Adıyaman’ın her problemi ile ilgilendikleri ve her daim her aşamasını takip ettiklerini dile getiren Milletvekili Ahmet Aydın, “Arkadaşlarımızla birlikte sahada olmamızın da mantığı bu gittiğimiz her noktada ve çalışmalarda devam eden projelerimiz planlanan projelerimiz biten projelerimiz ne aşamada yerinde takip ediyor ve görüyoruz ve eskilikleri hemen yetkililer ile paylaşıyoruz. Buradan aldığımız bilgi ve tecrübe ve hemşerilerimizin talepleri de en üst düzeyde Ankara’ya gittiğimizde dile getiriyoruz. Genel Müdürlük ve Bakanlıklarımızın kapılarını sürekli aşındırıyoruz. Önemli ve büyük projelerde Cumhurbaşkanımıza meseleyi aktarıyoruz” dedi.

“En kısa zamanda Çelikhan ovamızı sulayacağız”

Adıyaman’ın içme suyu sorununu çözecek olan Koçali Barajı’nın inşaatına başlandığını ifade eden Aydın, “Adıyaman ile ilgili götürdüğümüz her meselede çok ciddi sonuçlar alıyoruz. Çelikhan sulaması ve diğer sulama projelerimize çok yakinen takip ediyoruz. Çat baraj gölünden Çelikhan’ın 1280 dekar alanının sulanması konusunda evvelden bu yana ciddi çalışmalar yaptık. Büyük bir tünelle oradaki suyun cazibe ile ovaya verilmesi için çok ciddi mesafeler aldık. İşler devam ediyordu. Ancak son iki yıldır daralma ve tıkanma oldu. Müteahhit firmadan kaynaklanan sıkıntılar oldu ve fes edildi. Yeniden Tarım Bakanımızın da destekleri ile 30 milyonluk bir tamamlama işi vardı. Onunla ilgili onaylar ihale talimatları verildi. İnşallah en kısa zamanda bir taraftan o tünelin bitmesi ile birlikte Çelikhan ovamızı sulayacağız. Diğer taraftan Çelikhan ovasının sulanması ile birlikte 350 litrelik Havşeri suyu var. Eğer o cazibe ile Çelikhan ovası sulanırsa tünelle birlikte Çat Barajı’na başlandığı anda saniyedeki 350 litre Çelikhan sulamasına harcanan suyu da Havşeri hattımız var. Oradan Adıyaman’a en kısa zamanda getireceğiz. Bir taraftan Adıyaman’ın içme suyu sorununu çözecek olan Koçali Barajı çok önemli uzun yıllar içme suyu sorununu çözecek bir baraj hem inşaat aşaması hem de tünel inşaatı, hem de sulama inşaatına başlandı” diye konuştu.

“Adıyaman içme hattı projesi son aşamaya geldi”

Adıyaman’ın içme suyu hattında yaşanan çalışmalar hakkında bilgi veren Aydın, açıklamasının sonunda: “Adıyaman içme suyu hattını da ihale edeceğiz. Bir taraftan Çat barajı diğer taraftan Koçali barajı ile içme suyu ihtiyacımızı büyük bir oradan karşılayacağız. Koçali barajı ile birlikte Adıyaman’ın 187 bin dekar arazisi sulanmış olacak. Yine Gömükan Barajı sulama inşaatına başladık. Pandemi sürecine rağmen sulama inşaatına başladık. Adıyaman’da 90 bin arazi sulayacak. Yine Besni’de Keysun ve Kizilin ovalarını sulayacak olan Çetintepe Barajı’nın baraj inşaat kısmı bitmek üzere, onunda sulama projesinde son aşamaya geldik. Kahta’da Büyükçay barajımız 100 bin dekar araziyi sulayacak, bununda ihale süreçlerini tamamladık. Tabi ki, bunlar Adıyaman için büyük projeler sulama açısında hayati önem taşıyor. Bu projelerin bitmesi ile birlikte ilimizin sulanabilir arazileri en az yüzde 85’i sulanabilir seviye gelebilecek. Belki Adıyaman üçe, beşe katlayacak katma değer olarak yılda bir ürün değil iki ürün alacak, aldıkları ürünün kalitesi verimi çok yüksek olacak” ifadelerine yer verdi.

Haberin Videosu :