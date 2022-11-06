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Milletvekili Abdurrahman Tutdere: YÖK Başkanı Mimarlık fakültesinin yapılacağı sözünü verdi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında konuşan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere Adıyaman’ın eğitim alanındaki eksiklerini tek tek sıraladı, eksikliklerin giderilmesi için Milli Eğitim Bakanı Özer’e çağrıda bulundu.

Hilal Yaşar
Hilal Yaşar
06 Kasım 2022 Pazar 13:40
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Milletvekili Abdurrahman Tutdere: YÖK Başkanı Mimarlık fakültesinin yapılacağı sözünü verdi

Milletvekili Tutdere Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında Besni’de bulunan Mimarlık Fakültesi’nin YÖK tarafından akademisyen atanmamasından dolayı dört yıldır çürümeye terk edildiğine dikkat çekti, YÖK Başkanı gerekli atamalarının yapılıp Mimarlık Fakültesi’nin hizmete açılacağının sözünü verdi.

YÖK Dört Senedir Mimarlık Fakültesine Akademisyen Atayamadı

Adıyaman’ın Besni ilçesine Erdemoğlu ailesi tarafından fakülte binası yaptırıldığını fakat YÖK’ün akademisyen ataması yapmamasından dolayı Mimarlık Fakültenin hizmete açılamadığını dile getiren Milletvekili Tutdere, “Besni ilçemizde hayırsever Erdemoğlu ailesi, 2018 yılında Mimarlık Fakültesi olarak kullanılması amacıyla bir bina yaptırdı. Aradan tam dört yıl geçti ve siz oraya üç tane akademisyen gönderemediğiniz için şu anda öğrenci alamıyor ve bu fakülte binası neredeyse çürümeye terk edildi. Sayın YÖK başkanı, artık bu sesi duyun. Bu hayırseverlerin yapmış olduğu mimarlık fakültesinin eğitime ve öğretime geçmesi için gerekli kadroları açın, bu okulun önündeki engelleri kaldırın.” ifadelerini kullandı.

YÖK Başkanı: Mimarlık Fakültesi’ne Gerekli Atamaları Yapacağız

Milletvekili Tutdere’nin sözleri üzerine konu hakkında açıklama yapan YÖK Başkanı Erol Özvar Mimarlık Fakültesi’ne ilgili atamaların yapılacağının sözünü vererek, “Bildiğim kadarıyla bütün üniversitelerimizdeki kadro problemleri büyük ölçüde aşılmış vaziyettedir. Yükseköğretim Kurulu Başkanı olarak kadro problemi olup da aşmadığımız üniversite bildiğim kadarıyla yok. Besni'deki mimarlık fakültesini çok hızlı açmak için 3 akademisyene ihtiyaç olduğu ifade etti vekilimiz; 3 değil, ben şu anda, sizin huzurunuzda söylüyorum: 15 akademisyen bile verebilirim, bir an önce oradaki fakülteyi hayata geçirmek üzere.” şeklinde konuştu.

Adıyaman’ın Okul Taleplerini Karşılayın, Bütçeden Kaynak Aktarın

Adıyamanlıların okul taleplerini de gündeme taşıyan Milletvekili Tutdere, “Sayın Bakan siz biraz önce dersliklerden bahsettiniz, Adıyaman ziyaretinizde de birçok açıklama da yaptınız. Adıyaman’da özellikle Kömür Beldemizdeki lise talebini biz geçen yıl ki bütçede de dile getirmiştik, bu talep bugüne kadar karşılanmadı. Yaylakonak beldemizin de liseye ihtiyacı var. Samsat'a bağlı Doğanca köyümüzdeki okul 2018 depreminde hasar gördü. Doğanca köylülerinin ilkokul talebi var. Gölbaşı ilçemize bağlı Yukarınasırlı köyümüz büyük bir köy, köyümüzde yaşayan yurttaşlarımız lise bekliyorlar. İlimizin bu taleplerinin bir an evvel yerine getirilmesini, bütçeden buralara kaynak aktarılmasını talep ediyoruz.” dedi..


Kaynak:PHA

Son Güncelleme: 06.11.2022 13:41
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Milletvekili Abdurrahman Tutdere: YÖK Başkanı Mimarlık Fakültesinin Yapılacağı Sözünü Verdi
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