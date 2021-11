MHP’li Taşdoğan: Bu ülkenin kurucusunun adını söyleyemeyene nasıl ülkemizi teslim edelim - Videolu Haber

Belediye konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Malatya Milletvekili Celal Fendoğan, Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, İl Başkanı Hüseyin Özgün ve partiler katıldı.

“Bir ve beraber olursak üstesinden gelemeyeceğimiz iş yoktur”

Toplantıda konuşan MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, “Bir ve beraber olursak üstesinden gelemeyeceğimiz iş yoktur. Türkiye kuşatılıyor. Türkiye önce biliyorsunuz terör cephesi ile kuşatılıyordu, şimdi yeni bir enstrüman buldurlar, ekonomik sebeplerden dolayı Türkiye’yi kuşattılar. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli derki biz bu kuşatmayı yaracağız, ya bir yol bulacağız, yada bir yol yapağız. İstedikleri kadar uğraşsınlar. Cumhur ittifakı olarak pandemiyle uğraşıyoruz vatandaşlarımızın yanında bulunuyoruz. Millet ittifakının ortaklarında Mersin Milletvekili çıktı; ‘Türkiye aşı getirmezsiniz’ dedi ülkemiz aşı üretimi yaptı. Gelecek aylarda seri üretimi yapılacak. Yılın başından sonra bütün mazlum ülkelere Türk aşısıyla buluşacak bizde buluşacağız. Dahası var dediler. Sahra Hastanesi kuracağız. Sahra hastaneleri savaş anında bulunan tıptaki adıdır. Nerde kurdunuz Adana’da, nerde kurdunuz fuar alanında. Sonra gittik baktık gerçekten fuar alanı içine kurmuşlar. İki tane dolap ve ranza koymuşlar. Diyorlar, bizler sahra hastanesi kurduk. Ya Türkiye’de hasta olup ta çadırda kalan var mı? Zillet çukuru çadır kurdu dünya basınına dedi ki; ‘Türkiye’de insanlar çadırda kalıyor’ işte bunları zihniyeti budur” dedi.

“Temel felsefemiz insan yaşattık ki devlet yaşasın”

Taşdoğan, açıklamasının devamında ise; “Bizler mücadelemizi ülkemizi 2023 vizyonu için Genel Başkanımız Devlet Bahçeli derki; ‘Lider Ülke Türkiye Cumhuriyetin 100 yılında Lider Ülke Türkiye olsun.’ Bu mücadelemizde temel felsefemiz insan yaşattık ki devlet yaşasın. Ve bizler insanlarımızı yaşatacağız. Esnaflarımızın şikayetleri var. Evdeki ekmeğimiz iki idi bir oldu diyorlar. Doğrudur hayat pahalılığı var. Çeşitli sebepleri vardı. Sorunlarımız var. Allah bize sorunlarımızla baş edecek gücü bizlere versin. Tamam, ekmeğimiz iki idi bir oldu kabul ediyoruz. Ama bizde diyoruz ki fırına saldırı var, fırın yıkılırsa evde ekmek hiç olmaz. Nerden biliyorsun diyorsanız Gaziantep’ten biliyorum. Suriye komşumuz. Suriye’de çok güzel yollar vardı. Halkımız alışverişi giderlerdi çay, zeytinyağı alılardı geri gelirdi. Suriye’de çok güzel fıstık yetişirdi. Bir gün oralarda bir karkasa yaşandı. Birileri karkasa çıkardı, kardeş kardeşe düştü. Komşu komşuya düşman gözüyle baktı. 5 milyonu Türkiye kaçtı, diğerleri başka bölgelere kaçtı, ölen oldu. Şuan orada ne evin fıstığın, çayın, zeytinin önemi var. Vatanın yoksa namusun yok, arın yok derdine düştüler. Biz vatanımızı bu derde düşürmeyeceğiz. Çünkü zillet ittifakı onu yapmak istiyor. Genel Başkanları mektup yazıyor. Mektup kime on ülkenin büyükelçisine gelin diyor. Bu yapılacak işlere para aktarmayın diyor. Bir başka CHP eski milletvekili kendi televizyonlarında konuştuğunda NATO ve Avrupa birliği bize müdahale etsin diye sözler sarf ediyor. Allah’tan korkun bu bizi Suriye, Irak düşürmez mi? Bu cumhuriyetin kurulduğu günlere geri götürmez mi? Bütün bunları anlatırken CHP oy veren, ülkesini seven, milletini seven, bayrağını sevenlere diyoruz ki; ‘Bugün ki CHP mandacı bir CHP’dir. Oysa cumhuriyet kurulduğunda Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk bu kabul edilemez demişti. Bunları içerisinde İstanbul il başkanı var. Mustafa Kemal Atatürk diyemiyor. Atatürk diyemeyenlere nasıl ülkeyi teslim edelim. Bu ülkenin kurucusunun adını söyleyemeyene nasıl ülkemizi teslim edelim. Oyunu görün tezgahı görün. Cumhuriyet Halk Partisi, başta bölücü terör örgütünün sözcüsü HDP kuyruğunda İP ise bu işin göbeğinde oturmuşlar. Millete tuzak kuruyorlar, bunları vatandaşlarımıza anlatalım” ifadelerine yer verdi.

Haberin Videosu :