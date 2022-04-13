MHP'li Arslan: Bir yerlere yaranmaya çalışırken asli görevlerinizi göz ardı etmeyin

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Besni İlçe Başkanı Hamdi Arslan, sosyal medya üzerinden Besni Kaymakamı Nazlı Demir'i eleştirerek, mülki amirlerin görevi yönetmelikleri ve hükümet kararlarını uygulamak olduğunu ve siyasi karargah sorumlusu gibi hareket edemeyeceğini belirtti.

Her amir ve müdür makamının sorumluluğunu yerine getirdiği zaman görevini layıkıyla yapmış olacağını hatırlatan MHP Besni İlçe Başkanı Hamdi Arslan, bir yerlere yaranmaya çalışırken asli görevini unutmamasını ifade etti.

"Ülkücüler göz ardı edilemez"

Herkes uyusa da ülkücüler uyumayacağını ve ülkücüler göz ardı edilemez olduğunu belirten MHP Besni İlçe Başkanı Hamdi Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Besni kaymakamı Nazlı Demir e ithafen. Bizim bildiğimiz devlet hiyerarşisinde mülki amirlerin görevi; kanunları, yönetmelikleri ve hükümet kararlarını uygulamaktır, milletimizin taleplerine gücünün yettiğince karşılık vermektir. Yöneticilik, Hükümetin bizzat siyasi karargâh sorumlusu gibi hareket etmek anlamına gelmez. Tek bir siyasi kesimin temsilcileriyle o açılış senin bu açılış benim diyerek gezmek, hayalindeki ütopyayı oluşturmak için devletin imkânlarını, zamanını seferber etmek hizmet değil israftır. Her amir ve müdür makamının sorumluluğunu yerine getirdiği zaman görevini layıkıyla yapmış olur. Bir yerlere yaranmaya çalışırken asli görevlerinizi göz ardı etmeyin. Herkes uyusa da ülkücüler uyumaz, ülkücüler göz ardı edilemez."