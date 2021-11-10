MHP İl Başkanı Başkan Özgün’den 10 Kasım mesajı

Dünyanın en zor coğrafyasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin, bulunduğumuz coğrafyanın istikrarı için büyük bir sorumluluk taşıdığını söyleyen Özgün, “Atatürk’ün belirlediği hedeflere ülke olarak kararlılıkla yürüyeceğiz” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti barışın ve esenliğin sancak gemisi olmuştur”

Özgün mesajında; “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Osmanlı İmparatorluğunun dağıldığı, topraklarının işgal edildiği, mazlum milletlerin esir alındığı bir dönemde büyük bir direniş göstermiş ve büyük zaferler kazanılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuş ve demokratik bir sistem ortaya çıkarmıştır. Dünyanın en sorunlu ve zor bölgesinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti barışın ve esenliğin sancak gemisi olmuştur. Cumhuriyetimizin ilanıyla birlikte, milli iradenin hakimiyetini, adaletin tesisini, insan hak ve özgürlüklerinin muhafazasını ve çoğulcu demokratik prensiplerin eksiksiz uygulanmasını ülkemiz için hedef gösteren Atatürk, milletimizi bu idealler etrafında birleştirmiştir. Atatürk, doğunun dinamikleri ile batının dengelerini çatışmadan uzak, barışçı bir üslupla harmanlayarak, ülkemizin modern dünyayla bütünleşmesini, değişim ve dönüşümünü sağlamıştır. Dünyanın büyük sorunlarla uğraştığı bir zamanda birlik ve beraberlik içerisinde refahını en üst seviyeye çıkarmış, iç barışını temin etmiş ve siyasi istikrarını sağlamış bir ülke için gayret etmek hepimiz için asıl gaye ve hedef olmalıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “en büyük eserim” dediği Türkiye Cumhuriyeti, bugün dünyada sözü dinlenen, dostluğu aranan ve uluslararası sorunların çözümünde aktif rol üstlenen yüksek itibara sahip bir ülke konumuna gelmiştir. Devletimiz de bu itibarla cumhuriyetimizi ve demokrasimizi güçlendirmek için azami gayret sarf etmektedir. Vefatının yıl dönümü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarına bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve bütün ecdadımızı şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.