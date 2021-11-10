Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

MHP İl Başkanı Başkan Özgün’den 10 Kasım mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün, Atatürk’ün 83. ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

10 Kasım 2021 Çarşamba 11:16
8 Okunma
MHP İl Başkanı Başkan Özgün’den 10 Kasım mesajı

Dünyanın en zor coğrafyasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin, bulunduğumuz coğrafyanın istikrarı için büyük bir sorumluluk taşıdığını söyleyen Özgün, “Atatürk’ün belirlediği hedeflere ülke olarak kararlılıkla yürüyeceğiz” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti barışın ve esenliğin sancak gemisi olmuştur”

Özgün mesajında; “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Osmanlı İmparatorluğunun dağıldığı, topraklarının işgal edildiği, mazlum milletlerin esir alındığı bir dönemde büyük bir direniş göstermiş ve büyük zaferler kazanılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuş ve demokratik bir sistem ortaya çıkarmıştır. Dünyanın en sorunlu ve zor bölgesinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti barışın ve esenliğin sancak gemisi olmuştur. Cumhuriyetimizin ilanıyla birlikte, milli iradenin hakimiyetini, adaletin tesisini, insan hak ve özgürlüklerinin muhafazasını ve çoğulcu demokratik prensiplerin eksiksiz uygulanmasını ülkemiz için hedef gösteren Atatürk, milletimizi bu idealler etrafında birleştirmiştir. Atatürk, doğunun dinamikleri ile batının dengelerini çatışmadan uzak, barışçı bir üslupla harmanlayarak, ülkemizin modern dünyayla bütünleşmesini, değişim ve dönüşümünü sağlamıştır. Dünyanın büyük sorunlarla uğraştığı bir zamanda birlik ve beraberlik içerisinde refahını en üst seviyeye çıkarmış, iç barışını temin etmiş ve siyasi istikrarını sağlamış bir ülke için gayret etmek hepimiz için asıl gaye ve hedef olmalıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “en büyük eserim” dediği Türkiye Cumhuriyeti, bugün dünyada sözü dinlenen, dostluğu aranan ve uluslararası sorunların çözümünde aktif rol üstlenen yüksek itibara sahip bir ülke konumuna gelmiştir. Devletimiz de bu itibarla cumhuriyetimizi ve demokrasimizi güçlendirmek için azami gayret sarf etmektedir. Vefatının yıl dönümü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarına bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve bütün ecdadımızı şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Siyasetçi-Yazar Ulubey: 10 Kasım’lar bizler için yeni bir doğuşun ölümsüz tarihidir
Siyasetçi-Yazar Ulubey: 10 Kasım’lar bizler için yeni bir doğuşun ölümsüz tarihidir
CHP’li Tutdere’den 10 Kasım mesajı
CHP’li Tutdere’den 10 Kasım mesajı
AK Partili Yakup Taş, 10 Kasım’ı andı
AK Partili Yakup Taş, 10 Kasım’ı andı
CHP Kadın Kollarından 10 Kasım Mesajı
CHP Kadın Kollarından 10 Kasım Mesajı
Binzet: Atatürk, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak yepyeni bir çığır açmıştır
Binzet: Atatürk, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak yepyeni bir çığır açmıştır
CHP’li Tutdere: 2023 yılı Adıyaman’ın yılı olacak
CHP’li Tutdere: 2023 yılı Adıyaman’ın yılı olacak
AK Parti'de 2023 seçim hazırlıkları başladı
AK Parti'de 2023 seçim hazırlıkları başladı
Doğan: “Lütfü Türkkan’ın bu vatandaşla diyalogunu onaylamıyoruz”
Doğan: “Lütfü Türkkan’ın bu vatandaşla diyalogunu onaylamıyoruz”
CHP’Li Binzet Eğitim Çalıştayında
CHP’Li Binzet Eğitim Çalıştayında
Aydın: Batman Cumhurbaşkanımızı bağrına bastı
Aydın: Batman Cumhurbaşkanımızı bağrına bastı
Milletvekili Aydın'dan Kılıçdaroğlu ve İYİ Partili Türkkan'a tepki
Milletvekili Aydın'dan Kılıçdaroğlu ve İYİ Partili Türkkan'a tepki
CHP’li Tutdere: Adıyaman turizm konusunda ihmal edilmiş ve geri bırakılmıştır
CHP’li Tutdere: Adıyaman turizm konusunda ihmal edilmiş ve geri bırakılmıştır
Boynukara, Siyasette ‘Lejyoner’ Kuşatmayı ele aldı
Boynukara, Siyasette ‘Lejyoner’ Kuşatmayı ele aldı
Adıyaman Milletvekilleri Bakan Karaismailoğlu’nu Ziyaret Etti
Adıyaman Milletvekilleri Bakan Karaismailoğlu’nu Ziyaret Etti
Binzet: “Asgari ücretten vergi ve kesintilere son verilsin”
Binzet: “Asgari ücretten vergi ve kesintilere son verilsin”
CHP’li Tutdere: Adıyaman olarak bu bütçeden hakkımızı istiyoruz
CHP’li Tutdere: Adıyaman olarak bu bütçeden hakkımızı istiyoruz
Adıyaman HDP’den gözaltı tepkisi - Videolu Haber
Adıyaman HDP’den gözaltı tepkisi - Videolu Haber
Başkan Kenan Doğan Tarımsal Sulamayı Sordu
Başkan Kenan Doğan Tarımsal Sulamayı Sordu
Başkan Binzet’ten vergi zamlarına tepki
Başkan Binzet’ten vergi zamlarına tepki
AK Partili Aydın: Çelikhan sulaması şebekesi tamamlanması işinin ihalesi yapıldı
AK Partili Aydın: Çelikhan sulaması şebekesi tamamlanması işinin ihalesi yapıldı
CHP’li Tutdere: 20 yıldır Çelikhan ve Sincik yollarını yapmayan iktidara yüklendi
CHP’li Tutdere: 20 yıldır Çelikhan ve Sincik yollarını yapmayan iktidara yüklendi
Vekil Aydın: Recep içme suyu Çelikhan, Sincik, Kahta ve Samsat’ın ihtiyacını karşılayacak
Vekil Aydın: Recep içme suyu Çelikhan, Sincik, Kahta ve Samsat’ın ihtiyacını karşılayacak
CHP’li Tutdere: Zamlar nedeniyle milletin canı yanıyor
CHP’li Tutdere: Zamlar nedeniyle milletin canı yanıyor
CHP'li Tutdere: Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara hazırız - Videolu Haber
CHP'li Tutdere: Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara hazırız - Videolu Haber
Tutdere: Mağduriyetlerin sebebi Türkiye'nin kötü yönetilmesidir - Videolu Haber
Tutdere: Mağduriyetlerin sebebi Türkiye'nin kötü yönetilmesidir - Videolu Haber
İYİ Partili Karaaslan: Vatandaşlarımız esnaflarımız zor durumda
İYİ Partili Karaaslan: Vatandaşlarımız esnaflarımız zor durumda
Adıyaman HDP bütçeyi gündemine aldı - Videolu Haber
Adıyaman HDP bütçeyi gündemine aldı - Videolu Haber
CHP Adıyaman İl Kadın Kolları’ndan genel merkezilerine ziyaret
CHP Adıyaman İl Kadın Kolları’ndan genel merkezilerine ziyaret
Binzet: “Geleceğe Daha Güvenle Bakacağız”
Binzet: “Geleceğe Daha Güvenle Bakacağız”
Aydın: Türkiye, liderinin önderliğinde tam bağımsız ve güçlü bir ülkedir
Aydın: Türkiye, liderinin önderliğinde tam bağımsız ve güçlü bir ülkedir

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim