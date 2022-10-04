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Mansur Yavaş, Adıyaman’da esnafı ziyaret etti

Adıyaman'ın Kahta ilçesine gelen Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, esnafları ziyaret etti.

04 Ekim 2022 Salı 18:10
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Mansur Yavaş, Adıyaman’da esnafı ziyaret etti

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’nın oğlunun sünnet merasimine katılmak için Adıyaman’ın Kahta ilçesine gelen Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçede birtakım ziyaretler gerçekleştirdi.
Sabah düzenlenen kahvaltı programından sonra Kahta Belediyesine geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, Eski Adalet Başkanı İsmail Müftüoğlu, CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, siyasi parti temsilcileri eşlik etti.
Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, belediye olarak hayata geçirmiş olduğu projelerini anlattı.
Belediye Başkanı Turanlı, birçok hizmetleri Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan örnek alarak yaptığını söyledi.
Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, misafirperverlikten duyduğu memnuiyeti dile getirerek Kahta gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.
Başkan Yavaş,"Ankara’da yaptığımız hizmetlerden dolayı vatandaşlar da başka yönetimlerin de güzel hizmetler yapabileceğini gördü. Ankara’da yapığımız işler iyi bir model oldu. Şimdi kötülemeye çalışıyorlar. Hükümet değişirse projelere ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Hatta daha güzel olacak. Biz bunu göstermiş olduk." Dedi.
Başkan Mansur Yavaş, Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ve beraberindeki heyet esnaf bir araya geldikten sonra Safvan Bin Muattal Hazretlerinin türbesini ziyarete gitti.

 

Kaynak: PHA
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