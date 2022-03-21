Malatya 10. Uluslararası Film Festivali’nin oldu

Ankara Kızılcahamam’da 18-20 Mart tarihleri arasında yapılan ‘AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi’nin kapanış töreninde Yılın En İyi Uluslararası Kültür Etkinlik Ödülü kapsamında, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 10’uncusu düzenlenen ve UNESCO tarafından Türkiye’nin 19’uncu Kültür Mirası olarak tescil edilen Arslantepe temalı Uluslararası Film Festivali’nden dolayı ‘En İyi Uluslararası Kültür Etkinlik Ödülü’nü aldı.

Başkan Gürkan ödülü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Hamza Dağ ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen’in elinden aldı.

Gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, “ Eskiden buralar beyliklerin baş şehirliğini yapmış, kendine has kadim bir kültürü olan tabi coğrafi, tarihi güzellikleri olan ve tarihi eserlerin bol olduğu, yaşarken bile keyif alınan şehirler. Bu kültürü önemsemeliyiz. Buradaki kültürden evrensele doğru gitmeliyiz. Yerli kültürümüze sahip çıkmak, onları korumak, yaşatmak gelecek nesillere aktarmak bizim işimiz” dedi.

Önemli ve anlamlı bir ödül aldıklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Kızılcahamam’da iki gün süren kültür sanat kongremizin kapanışında anlamlı bir ödül aldık. Geçtiğimiz yıl 10’uncusunu düzenlediğimiz film festivalimiz kapsamında yılın en iyi kültür etkinlik ödülüne layık görüldük. UNESCO tarafından tescil edilen Arslantepe temasıyla yaptığımız festivalimiz gerçekten de yoğun katılımın olduğu bir festivaldi. Bu kapsamda yaptığımız işin takdir edilmesi bizleri ziyadesiyle memnun etti. Festivalimizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizleri bu ödüle layık gören Yerel Yönetimler Başkanlığımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.