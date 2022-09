Kılıçdaroğlu: Biz de yanlışlarımızla yüzleşiyoruz, eksikliklerimiz varsa onları gidermeye çalışıyoruz - Videolu Haber

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. İlk olarak Besni'ye bağlı Şambayat Beldesine giden Kılıçdaroğlu, burada vatandaşlara bir araya geldi. Daha sonra Gölbaşı İlçesine giden Kılıçdaroğlu, burada da toplanan kalabalığa hitap etti.

Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan yardımcıları Ali Öztunç ile Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İl Başkanı Burak Binzet ve partililer eşlik etti.

"Türlü desteği belediye başkanıza veriyoruz"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu,"Siyasetin toplumu ayrıştırmak için değil, toplumu kucaklamak için yapılır. Siyaset, zenginleşmek için yapılmaz. Siyaset, vatandaş zenginleşsin diye yapılır. Siyaset halka hesap vermektir, halka hesap vermeyen siyaset, karanlık odaklara hizmet verir. Siyaset, kadın-erkek eşitliği demektir. Kadınlara haklarını teslim etmek demektir. Siyaset belde başkanının, belediye başkanının halka hizmet etmesi demektir. Bu nedenle belediye, başkanımız sizlere hizmet ediyor. Sizler için çalışıyor ve biz de elimizden gelen her türlü desteği belediye başkanıza veriyoruz."dedi.

"Hiç kimsenin en ufak endişesi olmasın"

Eksikliklerinin olduklarını ve yanlışlıklarıyla yüzleştiklerini belirten Kılıçdaroğlu,"Adıyaman’ı gayet iyi biliyorum. Adıyaman’ın tütünü, fıstığını, çalışkan insanı, bademini de biliyorum. Ama Adıyaman’dan istediğimiz oyu alamadık, bir milletvekilimiz var. Gece gündüz demeden 24 saat çalışan bir milletvekilimiz var ama bir milletvekili bize yetmez. Daha fazla milletvekiline ihtiyaç var. Bizler altılı masanın liderleri olarak bizler Türkiye’yi huzura kavuşturmak istiyoruz. 6 lider bir aradayız, bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Hiç kimsenin en ufak endişesi olmasın. Bu konuda bütün Adıyamanlı kardeşlerime seslenmek istiyorum: huzur içinde olun, asla umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye’yi büyüteceğiz, Türkiye’yi güzelleştireceğiz, Türkiye’de herkes kucaklaşacak. Bunun için sizin bize katılmanız gerekiyor. Geçmişte şu ya da bu sebeple CHP’ye sempati duymayanlar olabilir, eksiğimiz vardır. Biz de yanlışlarımızla yüzleşiyoruz, bizim de eksikliklerimiz varsa onları gidermeye çalışıyoruz."şeklinde konuştu.

"Biz beşli çeteye değil vatandaşa hizmet edeceğiz"

Beşli çeteye değil vatandaşa hizmet edeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu,"Yeni bir iklimi Türkiye’ye getirmek istiyoruz, kucaklaşmayı Türkiye’ye getirmek istiyoruz. Her evde bereket olsun diyoruz, her ailede huzur olsun istiyoruz bunun mücadelesini veriyoruz. Kadın kollarımızla birlikte derin yoksulluk üzerine araştırma yapan kadın kardeşlerimle beraber bir toplantı yaptık. Dedik ki Türkiye Cumhuriyeti devletinde her ailenin asgari bir gelir güvencesi olsun, hiçbir ailede hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, her evde huzur olsun, her evde bereket olsun dedik. Bunun mücadelesini veriyoruz ve yapacağız göreceksiniz. Parayı nereden bulacaksınız diye soruyorlar, bu bir siyasi tercihtir. Parayı beşli çeteye mi vereceksin yoksa vatandaşa mı vereceksin? Biz beşli çeteye değil vatandaşa hizmet edeceğiz."dedi.

"Biz toplumu ayırmıyoruz, bölmüyoruz, biz ayrıştırmıyoruz"

İktidar olduklarında bir hafta içerisinde çiftçilerin elektriklerini ücretsiz vereceklerini belirten Kılıçdaroğlu,"Hiç kuşkunuz olmasın beşli çeteden paraları söke söke alacağız, hukuk içinde alacağız, adalet içinde alacağız. Milletin hakkını, hukukunu millete teslim edeceğiz. Ne olursa olsun takdir millete aittir, milletten büyük kimse yoktur. Milletin her ferdine saygı duymak bizim görevimizdir. Bize oy versin, vermesin 85 milyona hizmet götürmek bizim görevimizdir.

Biz onlar gibi değiliz, biz toplumu ayırmıyoruz, bölmüyoruz, biz ayrıştırmıyoruz. Herkesin kimliğine, inancına, yaşam tarzına biz saygı gösteririz. Unutmayın biz CHP’yiz, biz halkın partisiyiz, halk için mücadele ediyoruz. Sizden tek isteğim var. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye güzel bir ülkedir, Türkiye bereketli bir ülkedir, Türkiye zengin bir ülkedir. Kaynakların adaletle dağıtılması lazım. Çünkü Devletin dini adalettir ve Adaleti mutlaka sağlayacağız. Haksızlıklar karşısında asla susmayacağız. Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır. Bunun da mücadelesini vereceğiz. Coğrafyamızın neresinde kim haksızlığa uğradıysa kadını, erkeği, genci, yaşlısı gelecek bana başvuracak, bütün haksızlıkları bitireceğim. Bu ülkeye adaleti ya getireceğim, ya getireceğim. Allah nasip eder sizlerin oylarıyla iktidara geldiğimiz zaman bir hafta içinde çiftçinin, esnafın bankalardan Esnaf Kefaletten veya kredi kooperatifinden çektikleri kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Çiftçinin elektriğe ne kadar para verdiğini biliyorum Allah nasip ederse iktidar yaptığınızda çiftçiye elektriği ücretsiz vereceğiz, bedava vereceğiz çiftçi üretecek." Şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Malatya'ya hareket etti.

Haberin Videosu :