Galeriler Yazarlar
Adıyaman 34
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.207,98
ALTIN
982,87
DOLAR
18,30
STERLİN
20,97
EURO
18,38

Kılıçdaroğlu: Biz de yanlışlarımızla yüzleşiyoruz, eksikliklerimiz varsa onları gidermeye çalışıyoruz - Videolu Haber

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye sempati duymayanlar olduğunu belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne sempati duymayanlar var, doğrudur. Eksiğimiz var doğrudur. Biz de yanlışlarımızla yüzleşiyoruz. Eksikliklerimiz varsa onları gidermeye çalışıyoruz ve kucaklaştırmayı getirmek istiyoruz" dedi.

19 Eylül 2022 Pazartesi 15:57
6 Okunma
Kılıçdaroğlu: Biz de yanlışlarımızla yüzleşiyoruz, eksikliklerimiz varsa onları gidermeye çalışıyoruz - Videolu Haber

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. İlk olarak Besni'ye bağlı Şambayat Beldesine giden Kılıçdaroğlu, burada vatandaşlara bir araya geldi. Daha sonra Gölbaşı İlçesine giden Kılıçdaroğlu, burada da toplanan kalabalığa hitap etti.
Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan yardımcıları Ali Öztunç ile Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İl Başkanı Burak Binzet ve partililer eşlik etti.
"Türlü desteği belediye başkanıza veriyoruz"
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu,"Siyasetin toplumu ayrıştırmak için değil, toplumu kucaklamak için yapılır. Siyaset, zenginleşmek için yapılmaz. Siyaset, vatandaş zenginleşsin diye yapılır. Siyaset halka hesap vermektir, halka hesap vermeyen siyaset, karanlık odaklara hizmet verir. Siyaset, kadın-erkek eşitliği demektir. Kadınlara haklarını teslim etmek demektir. Siyaset belde başkanının, belediye başkanının halka hizmet etmesi demektir. Bu nedenle belediye, başkanımız sizlere hizmet ediyor. Sizler için çalışıyor ve biz de elimizden gelen her türlü desteği belediye başkanıza veriyoruz."dedi.
"Hiç kimsenin en ufak endişesi olmasın"
Eksikliklerinin olduklarını ve yanlışlıklarıyla yüzleştiklerini belirten Kılıçdaroğlu,"Adıyaman’ı gayet iyi biliyorum. Adıyaman’ın tütünü, fıstığını, çalışkan insanı, bademini de biliyorum. Ama Adıyaman’dan istediğimiz oyu alamadık, bir milletvekilimiz var. Gece gündüz demeden 24 saat çalışan bir milletvekilimiz var ama bir milletvekili bize yetmez. Daha fazla milletvekiline ihtiyaç var. Bizler altılı masanın liderleri olarak bizler Türkiye’yi huzura kavuşturmak istiyoruz. 6 lider bir aradayız, bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Hiç kimsenin en ufak endişesi olmasın. Bu konuda bütün Adıyamanlı kardeşlerime seslenmek istiyorum: huzur içinde olun, asla umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye’yi büyüteceğiz, Türkiye’yi güzelleştireceğiz, Türkiye’de herkes kucaklaşacak. Bunun için sizin bize katılmanız gerekiyor. Geçmişte şu ya da bu sebeple CHP’ye sempati duymayanlar olabilir, eksiğimiz vardır. Biz de yanlışlarımızla yüzleşiyoruz, bizim de eksikliklerimiz varsa onları gidermeye çalışıyoruz."şeklinde konuştu.
"Biz beşli çeteye değil vatandaşa hizmet edeceğiz"
Beşli çeteye değil vatandaşa hizmet edeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu,"Yeni bir iklimi Türkiye’ye getirmek istiyoruz, kucaklaşmayı Türkiye’ye getirmek istiyoruz. Her evde bereket olsun diyoruz, her ailede huzur olsun istiyoruz bunun mücadelesini veriyoruz. Kadın kollarımızla birlikte derin yoksulluk üzerine araştırma yapan kadın kardeşlerimle beraber bir toplantı yaptık. Dedik ki Türkiye Cumhuriyeti devletinde her ailenin asgari bir gelir güvencesi olsun, hiçbir ailede hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, her evde huzur olsun, her evde bereket olsun dedik. Bunun mücadelesini veriyoruz ve yapacağız göreceksiniz. Parayı nereden bulacaksınız diye soruyorlar, bu bir siyasi tercihtir. Parayı beşli çeteye mi vereceksin yoksa vatandaşa mı vereceksin? Biz beşli çeteye değil vatandaşa hizmet edeceğiz."dedi.
"Biz toplumu ayırmıyoruz, bölmüyoruz, biz ayrıştırmıyoruz"
İktidar olduklarında bir hafta içerisinde çiftçilerin elektriklerini ücretsiz vereceklerini belirten Kılıçdaroğlu,"Hiç kuşkunuz olmasın beşli çeteden paraları söke söke alacağız, hukuk içinde alacağız, adalet içinde alacağız. Milletin hakkını, hukukunu millete teslim edeceğiz. Ne olursa olsun takdir millete aittir, milletten büyük kimse yoktur. Milletin her ferdine saygı duymak bizim görevimizdir. Bize oy versin, vermesin 85 milyona hizmet götürmek bizim görevimizdir.
Biz onlar gibi değiliz, biz toplumu ayırmıyoruz, bölmüyoruz, biz ayrıştırmıyoruz. Herkesin kimliğine, inancına, yaşam tarzına biz saygı gösteririz. Unutmayın biz CHP’yiz, biz halkın partisiyiz, halk için mücadele ediyoruz. Sizden tek isteğim var. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye güzel bir ülkedir, Türkiye bereketli bir ülkedir, Türkiye zengin bir ülkedir. Kaynakların adaletle dağıtılması lazım. Çünkü Devletin dini adalettir ve Adaleti mutlaka sağlayacağız. Haksızlıklar karşısında asla susmayacağız. Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır. Bunun da mücadelesini vereceğiz. Coğrafyamızın neresinde kim haksızlığa uğradıysa kadını, erkeği, genci, yaşlısı gelecek bana başvuracak, bütün haksızlıkları bitireceğim. Bu ülkeye adaleti ya getireceğim, ya getireceğim. Allah nasip eder sizlerin oylarıyla iktidara geldiğimiz zaman bir hafta içinde çiftçinin, esnafın bankalardan Esnaf Kefaletten veya kredi kooperatifinden çektikleri kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Çiftçinin elektriğe ne kadar para verdiğini biliyorum Allah nasip ederse iktidar yaptığınızda çiftçiye elektriği ücretsiz vereceğiz, bedava vereceğiz çiftçi üretecek." Şeklinde konuştu.
Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Malatya'ya hareket etti.

 

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP’li Buluş’tan ‘19 Eylül Gaziler Günü’ mesajı
CHP’li Buluş’tan ‘19 Eylül Gaziler Günü’ mesajı
Başkan Aydın'dan çiftçilere hibe desteği müjdesi
Başkan Aydın'dan çiftçilere hibe desteği müjdesi
İş Adamı Siyasetçi Sinan Karahan'dan '19 Eylül Gaziler Günü' mesajı
İş Adamı Siyasetçi Sinan Karahan'dan '19 Eylül Gaziler Günü' mesajı
CHP lideri Kılıçdaroğlu Gölbaşı ve Şambayat'ı ziyaret edecek
CHP lideri Kılıçdaroğlu Gölbaşı ve Şambayat'ı ziyaret edecek
Başkan Dağtekin: Teşkilatımız hep hazır, heyecanları hep diri
Başkan Dağtekin: Teşkilatımız hep hazır, heyecanları hep diri
İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan Gaziler Günü'nü Kutladı
İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan Gaziler Günü'nü Kutladı
Başkan Binzet milletvekili ve merkez ilçe başkanını makamında ağırladı
Başkan Binzet milletvekili ve merkez ilçe başkanını makamında ağırladı
Başkan Doğan: “Bulvardaki Çalışmalar Çileye Döndü”
Başkan Doğan: “Bulvardaki Çalışmalar Çileye Döndü”
CHP’nin kuruluşunun 99.yıl dönümü kutlandı - Videolu Haber
CHP’nin kuruluşunun 99.yıl dönümü kutlandı - Videolu Haber
Siyasetçi Karahan: Cumhuriyet Halk Partisi, karanlığa karşı aydınlığın meşalesi
Siyasetçi Karahan: Cumhuriyet Halk Partisi, karanlığa karşı aydınlığın meşalesi
Milletvekili Tutdere: Ülkemizi yeniden ayağa kaldırmak tarihin bize yüklediği en temel görevdir
Milletvekili Tutdere: Ülkemizi yeniden ayağa kaldırmak tarihin bize yüklediği en temel görevdir
Başkan Aydın, AB’nin çifte standardına dikkat çekerek dürüst ve ilkeli davranmadığını ifade etti
Başkan Aydın, AB’nin çifte standardına dikkat çekerek dürüst ve ilkeli davranmadığını ifade etti
Buluş: CHP, cumhuriyetin teminatı, halkın çağdaş yarınlarının garantisidir
Buluş: CHP, cumhuriyetin teminatı, halkın çağdaş yarınlarının garantisidir
İYİ Parti İl Başkanı Doğan: Badem üreticisi bunu hak etmedi
İYİ Parti İl Başkanı Doğan: Badem üreticisi bunu hak etmedi
CHP'li Başkan Binzet: Gururumuzu her zaman yaşamaktayız
CHP'li Başkan Binzet: Gururumuzu her zaman yaşamaktayız
Milletvekili Tutdere, köylülerle bir araya geldi
Milletvekili Tutdere, köylülerle bir araya geldi
Adıyaman İYİ Parti il teşkilatı Şanlıurfa'da bölge toplantısına katıldı
Adıyaman İYİ Parti il teşkilatı Şanlıurfa'da bölge toplantısına katıldı
Ulubey: Fabrika ayarlarına geçmemiz gerekiyor
Ulubey: Fabrika ayarlarına geçmemiz gerekiyor
Milletvekili Tutdere: İnşaat sektörünün bazı kalemlerinde yüzde 500’lere varan artışlar meydana geldi
Milletvekili Tutdere: İnşaat sektörünün bazı kalemlerinde yüzde 500’lere varan artışlar meydana geldi
Tutdere: Bu zam düzenini değiştireceğiz - Videolu Haber
Tutdere: Bu zam düzenini değiştireceğiz - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere, Nemrut Rotary Kulübünü ziyaret etti
Milletvekili Tutdere, Nemrut Rotary Kulübünü ziyaret etti
Milletvekili Tutdere: Adliyelerden bütün toplumun vicdanını rahatlatacak kararların çıkması lazım
Milletvekili Tutdere: Adliyelerden bütün toplumun vicdanını rahatlatacak kararların çıkması lazım
Fatma Ulubey: Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar
Fatma Ulubey: Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar
Doğan: AK Parti zam oldu yağıyor
Doğan: AK Parti zam oldu yağıyor
CHP’li Tutdere: Okul çantasını da beslenme çantasını da ekonomik kriz vurdu
CHP’li Tutdere: Okul çantasını da beslenme çantasını da ekonomik kriz vurdu
Başkan Aydın'ın, Adıyaman'a Fidan Müdürlüğü girişimi
Başkan Aydın'ın, Adıyaman'a Fidan Müdürlüğü girişimi
Milletvekili Tutdere’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Milletvekili Tutdere’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
AK Partili Dağtekin: Büyük Türkiye ideallerimize kararlı bir şekilde yürüyoruz
AK Partili Dağtekin: Büyük Türkiye ideallerimize kararlı bir şekilde yürüyoruz
Başkan Dağtekin’den '30 Ağustos Zafer Bayramı' kutlama mesajı
Başkan Dağtekin’den '30 Ağustos Zafer Bayramı' kutlama mesajı
Siyasetçi Karahan: 30 Ağustos bağımsızlık ve demokrasiyle taçlandırıldığı tarihtir
Siyasetçi Karahan: 30 Ağustos bağımsızlık ve demokrasiyle taçlandırıldığı tarihtir

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim