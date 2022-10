Kenan Doğan: Makyajlı enflasyon rakamlarıyla halkı kandıramazsınız

Başkan Doğan, “Halk nezdinde hiçbir güvenilirliği kalmayan TÜİK’in rakamlarına göre enflasyon yüzde 83,45 olarak açıklandı. 2021 yılı Eylül ayında yıllık bazda enflasyon yüzde 19,58’di. Türkiye’yi bir yılda uçurumdan aşağı yuvarladınız” dedi.

TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK rakamlarına göre enflasyon yıllık bazda yüzde 83,45 olarak belirlendi. ENAG’a göre enflasyon yüzde 186,27, İstanbul Ticaret Odası’na göre yüzde 107,42 olarak açıklandı.

“Enflasyonla doğru zamanda doğru araçla mücadele ettiğinizde bu tercihin kısa süreli bir maliyeti olur” diyen Doğan; “Sorunu aşmak için gereken bu sınırlı maliyete katlanmak yerine kısa vadeli kazanımlar adına atılan adımlar maalesef yüzde 80-90 seviyesindeki enflasyona ve toplumsal refah kaybına neden oluyor. Bu süreçte hem Merkez Bankası’nın bağımsızlığının zarar görmüş olması hem de pek çok kurumumuzun iktisadi politika dizayn etmede yaşadığı zayıflık önemli rol oynadı. Enflasyonla mücadele Merkez Bankası’nın temel sorumluluğu olmakla beraber bu mücadele kapsamlı bir politika inşası isteyen bir süreçtir. İlgili bakanlıklardan düzenleyici kurumlara kadar ekonomi ile doğrudan veya dolaylı ilişki içerisinde olan her kurumun bu sürece sürdürülebilir, öngörülebilir, tamamlayıcı politikalarla katkı sağlaması kritik önemde. Ancak bu da tam yeterli değil. Türkiye’de enflasyonla mücadelede ekonominin paydaşları nezdinde bir mutabakat maalesef oluşamamış, enflasyon çift haneye çıkmaya başladığı dönemden itibaren bu sürecin yaratacağı sorunlar geri planda kalmıştır. Bugün her ne kadar düşük faizle fonlama talebi gündemde olsa da sorunların üstesinden gelebilmek için öncelikli olanın enflasyonla mücadele olduğunu anlamalıyız. Ekonomi içinde insan, sosyoloji, tarih, psikoloji olan çok katmanlı bir alan. Bu yüzden de kuralları, nedensellik ilişkileri dönemlere, farklı ekonomilere göre değişebiliyor. Ancak bu durum, yıllarca denenmiş ve sonuçları net olan iktisadi kuralların geçerliliğini ortadan kaldırmıyor. Halen enerjimizi enflasyon, döviz kuru, krediler gibi sorunlardan oluşan bir döngüden çıkmaya harcıyoruz. Kanıtlanmış iktisadi yöntemleri kullanarak bu kısır döngüden bir an önce çıkmalı, uzun vadeli stratejilerle dünyayı doğru okuyup adımlarımızı şimdiden atmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Türk milletine en büyük kötülüğü tüik yapıyor”

Başkan Doğan, “Liyakat anlamında içi boşaltılan TÜİK’e artık ne yazık ki hiçbir güven kalmamıştır. Çarşıya, pazara çıktığımızda, markete gittiğimizde enflasyonun ne boyutta olduğunu görüyoruz. Bağımsız ekonomistlerin oluşturduğu ENAG, enflasyon rakamını yüzde 186 olarak açıkladı. Hangi rakamın doğru olduğunu vatandaşımız çok iyi biliyor. Türkiye’nin en saygın kurumlarını kendi partilerinin propaganda aracı haline getiren iktidar, Türk milletine en büyük kötülüğü açıkladığı makyajlı enflasyon rakamlarıyla yapıyor” dedi.

“İYİ Parti kadroları Türk ekonomisini 1 yılda düzlüğe çıkaracak”

Başkan Doğan son olarak şu ifadeleri kullandı, “2021 yılı Eylül ayında yıllık bazda enflasyon yüzde 19,58’di. Şu anda makyajlı rakamlara göre enflasyon yüzde 83,45. Türkiye’yi bir yılda uçurumdan aşağı yuvarladınız. Bu millete daha fazla eziyet etmeyin. Vatandaş pazardan taneyle meyve sebze alıyor, halk icra batağına sürükleniyor. Bir an önce erken seçime gidin. İYİ Parti’nin liyakatli kadroları, Türk ekonomisini 1 yılda düzlüğe çıkarabilecek güçte. Bir an önce sandığı vatandaşımızın önüne getirin”