Galeriler Yazarlar
Adıyaman 24
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.567,60
ALTIN
1.014,53
DOLAR
18,68
STERLİN
20,60
EURO
18,11

Kenan Doğan: Makyajlı enflasyon rakamlarıyla halkı kandıramazsınız

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, TÜİK’in açıkladığı Eylül ayı enflasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

09 Ekim 2022 Pazar 15:23
8 Okunma
Kenan Doğan: Makyajlı enflasyon rakamlarıyla halkı kandıramazsınız

Başkan Doğan, “Halk nezdinde hiçbir güvenilirliği kalmayan TÜİK’in rakamlarına göre enflasyon yüzde 83,45 olarak açıklandı. 2021 yılı Eylül ayında yıllık bazda enflasyon yüzde 19,58’di. Türkiye’yi bir yılda uçurumdan aşağı yuvarladınız” dedi.
TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK rakamlarına göre enflasyon yıllık bazda yüzde 83,45 olarak belirlendi. ENAG’a göre enflasyon yüzde 186,27, İstanbul Ticaret Odası’na göre yüzde 107,42 olarak açıklandı.
“Enflasyonla doğru zamanda doğru araçla mücadele ettiğinizde bu tercihin kısa süreli bir maliyeti olur” diyen Doğan; “Sorunu aşmak için gereken bu sınırlı maliyete katlanmak yerine kısa vadeli kazanımlar adına atılan adımlar maalesef yüzde 80-90 seviyesindeki enflasyona ve toplumsal refah kaybına neden oluyor. Bu süreçte hem Merkez Bankası’nın bağımsızlığının zarar görmüş olması hem de pek çok kurumumuzun iktisadi politika dizayn etmede yaşadığı zayıflık önemli rol oynadı. Enflasyonla mücadele Merkez Bankası’nın temel sorumluluğu olmakla beraber bu mücadele kapsamlı bir politika inşası isteyen bir süreçtir. İlgili bakanlıklardan düzenleyici kurumlara kadar ekonomi ile doğrudan veya dolaylı ilişki içerisinde olan her kurumun bu sürece sürdürülebilir, öngörülebilir, tamamlayıcı politikalarla katkı sağlaması kritik önemde. Ancak bu da tam yeterli değil. Türkiye’de enflasyonla mücadelede ekonominin paydaşları nezdinde bir mutabakat maalesef oluşamamış, enflasyon çift haneye çıkmaya başladığı dönemden itibaren bu sürecin yaratacağı sorunlar geri planda kalmıştır. Bugün her ne kadar düşük faizle fonlama talebi gündemde olsa da sorunların üstesinden gelebilmek için öncelikli olanın enflasyonla mücadele olduğunu anlamalıyız. Ekonomi içinde insan, sosyoloji, tarih, psikoloji olan çok katmanlı bir alan. Bu yüzden de kuralları, nedensellik ilişkileri dönemlere, farklı ekonomilere göre değişebiliyor. Ancak bu durum, yıllarca denenmiş ve sonuçları net olan iktisadi kuralların geçerliliğini ortadan kaldırmıyor. Halen enerjimizi enflasyon, döviz kuru, krediler gibi sorunlardan oluşan bir döngüden çıkmaya harcıyoruz. Kanıtlanmış iktisadi yöntemleri kullanarak bu kısır döngüden bir an önce çıkmalı, uzun vadeli stratejilerle dünyayı doğru okuyup adımlarımızı şimdiden atmalıyız” ifadelerini kullandı.
“Türk milletine en büyük kötülüğü tüik yapıyor”
Başkan Doğan, “Liyakat anlamında içi boşaltılan TÜİK’e artık ne yazık ki hiçbir güven kalmamıştır. Çarşıya, pazara çıktığımızda, markete gittiğimizde enflasyonun ne boyutta olduğunu görüyoruz. Bağımsız ekonomistlerin oluşturduğu ENAG, enflasyon rakamını yüzde 186 olarak açıkladı. Hangi rakamın doğru olduğunu vatandaşımız çok iyi biliyor. Türkiye’nin en saygın kurumlarını kendi partilerinin propaganda aracı haline getiren iktidar, Türk milletine en büyük kötülüğü açıkladığı makyajlı enflasyon rakamlarıyla yapıyor” dedi.
“İYİ Parti kadroları Türk ekonomisini 1 yılda düzlüğe çıkaracak”
Başkan Doğan son olarak şu ifadeleri kullandı, “2021 yılı Eylül ayında yıllık bazda enflasyon yüzde 19,58’di. Şu anda makyajlı rakamlara göre enflasyon yüzde 83,45. Türkiye’yi bir yılda uçurumdan aşağı yuvarladınız. Bu millete daha fazla eziyet etmeyin. Vatandaş pazardan taneyle meyve sebze alıyor, halk icra batağına sürükleniyor. Bir an önce erken seçime gidin. İYİ Parti’nin liyakatli kadroları, Türk ekonomisini 1 yılda düzlüğe çıkarabilecek güçte. Bir an önce sandığı vatandaşımızın önüne getirin”

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İYİ Partili Erdem: Mazot ve gübre destekleri enflasyon karşısında eridi
İYİ Partili Erdem: Mazot ve gübre destekleri enflasyon karşısında eridi
Aydın: Ülkemizin zenginliklerini bir kez daha yaşadık
Aydın: Ülkemizin zenginliklerini bir kez daha yaşadık
İş Adamı Karahan’dan Mevlid Kandili mesajı
İş Adamı Karahan’dan Mevlid Kandili mesajı
İYİ Parti Samsun Milletvekili Yaşar, TBMM’de Adıyaman’ı gündeme taşıdı
İYİ Parti Samsun Milletvekili Yaşar, TBMM’de Adıyaman’ı gündeme taşıdı
HDP'den Nagihan Akarsel öldürülmesine ilişkin açıklama - Videolu Haber
HDP'den Nagihan Akarsel öldürülmesine ilişkin açıklama - Videolu Haber
Dağtekin: 2023 seçimleri öncesinde hedeflerimize emin adımlar ile yürüyoruz
Dağtekin: 2023 seçimleri öncesinde hedeflerimize emin adımlar ile yürüyoruz
Karahan Tut ilçesinde vatandaşların sorunlarını dinliyor
Karahan Tut ilçesinde vatandaşların sorunlarını dinliyor
Mansur Yavaş, Adıyaman’da esnafı ziyaret etti
Mansur Yavaş, Adıyaman’da esnafı ziyaret etti
Milletvekili Tutdere Sahada vatandaşların sorunlarını dinliyor
Milletvekili Tutdere Sahada vatandaşların sorunlarını dinliyor
Yazar Behramoğlu CHP'liler ile buluştu
Yazar Behramoğlu CHP'liler ile buluştu
Başkan Aydın Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti
Başkan Aydın Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti
AK Parti Milletvekili Taş'tan, Başkan Kılınç'a ziyaret
AK Parti Milletvekili Taş'tan, Başkan Kılınç'a ziyaret
İYİ Parti'li Doğan: Bakanlar Adıyaman’a ne verdi?
İYİ Parti'li Doğan: Bakanlar Adıyaman’a ne verdi?
Aydın, 'Şehir Buluşmaları' kapsamında Gaziantep’i ziyaret etti
Aydın, 'Şehir Buluşmaları' kapsamında Gaziantep’i ziyaret etti
Tutdere'den ATSO Başkan Adayı Torunoğlu'na hayırlı olsun ziyareti
Tutdere'den ATSO Başkan Adayı Torunoğlu'na hayırlı olsun ziyareti
Santral ile Gaziantep çiftçisinin maliyeti düşecek, ürün rekoltesi artacak - Videolu Haber
Santral ile Gaziantep çiftçisinin maliyeti düşecek, ürün rekoltesi artacak - Videolu Haber
Bakan Varak: Pandemi sonrası turizmde sevindirici gelişmeler yaşıyoruz
Bakan Varak: Pandemi sonrası turizmde sevindirici gelişmeler yaşıyoruz
Camcı: İran’daki kadın şiddetini kınıyoruz - Videolu Haber
Camcı: İran’daki kadın şiddetini kınıyoruz - Videolu Haber
Bakan Kirişci'den, Belediye Başkanı Kılınç'a ziyaret - Videolu Haber
Bakan Kirişci'den, Belediye Başkanı Kılınç'a ziyaret - Videolu Haber
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na Adıyaman’da sevgi seli
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na Adıyaman’da sevgi seli
Kılıçdaroğlu: Biz de yanlışlarımızla yüzleşiyoruz, eksikliklerimiz varsa onları gidermeye çalışıyoruz - Videolu Haber
Kılıçdaroğlu: Biz de yanlışlarımızla yüzleşiyoruz, eksikliklerimiz varsa onları gidermeye çalışıyoruz - Videolu Haber
CHP’li Buluş’tan ‘19 Eylül Gaziler Günü’ mesajı
CHP’li Buluş’tan ‘19 Eylül Gaziler Günü’ mesajı
Başkan Aydın'dan çiftçilere hibe desteği müjdesi
Başkan Aydın'dan çiftçilere hibe desteği müjdesi
İş Adamı Siyasetçi Sinan Karahan'dan '19 Eylül Gaziler Günü' mesajı
İş Adamı Siyasetçi Sinan Karahan'dan '19 Eylül Gaziler Günü' mesajı
CHP lideri Kılıçdaroğlu Gölbaşı ve Şambayat'ı ziyaret edecek
CHP lideri Kılıçdaroğlu Gölbaşı ve Şambayat'ı ziyaret edecek
Başkan Dağtekin: Teşkilatımız hep hazır, heyecanları hep diri
Başkan Dağtekin: Teşkilatımız hep hazır, heyecanları hep diri
İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan Gaziler Günü'nü Kutladı
İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan Gaziler Günü'nü Kutladı
Başkan Binzet milletvekili ve merkez ilçe başkanını makamında ağırladı
Başkan Binzet milletvekili ve merkez ilçe başkanını makamında ağırladı
Başkan Doğan: “Bulvardaki Çalışmalar Çileye Döndü”
Başkan Doğan: “Bulvardaki Çalışmalar Çileye Döndü”
CHP’nin kuruluşunun 99.yıl dönümü kutlandı - Videolu Haber
CHP’nin kuruluşunun 99.yıl dönümü kutlandı - Videolu Haber

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim