Karahan'dan Hacı Bektaş Veli mesajı

Hacı Bektaşi Veli bundan 780 yıl evvel aydınlanma çağının öncüsü olduğunu belirten İş İnsanı- Siyasetçi Sinan Karahan,"En büyük servet ilimdir. Hacı Bektaşi Veli bundan 780 yıl evvel "Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu" diyerek aydınlanma çağının öncüsü olmuştur. Alevilik; Anadolu'nun Rönesans'ıdır. Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok. Noksanlık da, eksiklik de; senin görüşlerinde. 780 yıldır tüm insanlığa tam buradan, Hacıbektaş ilçesinden barış, sevgi, canlı cansız bütün evrene hürmet eden eşsiz bir inanç yayılıyor."dedi.

İnsan-ı kamil olmak isteyen herkes önce bu kapıya hizmetkar olarak geldiğini belirten Karahan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kapı, her şeyden önce hizmet kapısıdır. İnsan-ı kamil olmak isteyen herkes önce bu kapıya hizmetkar olarak gelir. Hizmet için gelir, hizmet eden kişi de benliğinden arınır, uzaklaşır. İnsana, kendisini adar. Anadolu’yu bize yurt yapan, çağlar öncesinden hakkı, hukuku, adaleti, sevgiyi, barışı ve huzuru öğreten; coğrafyamızı, bir ilim, irfan coğrafyasına dönüştürmek için çaba harcayan bütün erenlerimizi, velilerimizi, mürşitlerimizi, pirlerimizi, dervişlerimizi huzurlarınızda bir kez daha rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Pir Hünkâr Hacı Bektaş Veli’yi, Hakk’a yürüyüşünün 751. yılında saygı ve muhabbetle anıyorum."