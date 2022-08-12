Karahan’dan 'Baraj ve İstimlak' tepkisi

İş İnsanı ve siyasetçi Sinan Karahan, baraj daha önce daha geniş bir alanı kapsayacak şekilde projede yer alacağını ancak daha sonra Gaziantep’e Helete üzerinden içmesuyu verilmesi ve suyun azalması ile projede değişikliklere gidildiğini belirterek Belören-Haydarlı hattının projeden çıkarıldığını iddia etti.

Karahan, baraj inşaatının bitmek üzere olduğunu belirterek süreç sonunda da istimlakla birlikte mağduriyetlerin de başladığını sözlerine ekledi.

Karahan, baraj suları altında arazileri kalacak vatandaşların kendisine de ulaştığını belirterek köylülere dönüm başına 40 bin lira gibi komik bir rakamın teklif edildiğini kendisine iletildiğini söyledi. Karahan hem hükümet yetkililerine hem de DSİ yetkililerine köylüyü ve çiftçiyi mağdur etmemeleri konusunda uyardı.

Karahan, Barajda mağdur olmamaları için köylülere ve çiftçilere her zaman destekte bulunacağını belirterek, konunun takipçisi olacağını sözlerine ekledi.

Çetintepe barajının son aşamaya geldiğini aktaran Karahan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Göksu çayı üzerinde yapımı devam eden ve son aşmaya gelinen Çetintepe barajının temelden yüksekliğinin 116 metre olduğunu ve 460 milyon m3 su depolama sahip. GAP-Adıyaman-Göksu-Araban Projesinin ilk ve ana ünitesi konumundaki Çetintepe Barajı, Harmancık ve Çatboğazı Barajı ile birlikte Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerini kapsayan Araban Ovası, Yavuzeli Ovası, Besni Keysun ve Besni Kızılin ovalarında toplam 607 bin 670 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup ayrıca Kahramanmaraş’a ilave içme suyu takviyesi yapılmasının hedefleniyor"