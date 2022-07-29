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Karahan: Zulme direnenler hiç bir zaman kalplerden silinmeyecektir

İş İnsanı- Siyasetçi Sinan Karahan, Muharrem ayı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

29 Temmuz 2022 Cuma 11:11
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Karahan: Zulme direnenler hiç bir zaman kalplerden silinmeyecektir

Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem Ayı'nın İslâm tarihinde dönüm noktası olabilecek olayların yaşandığı ve çok faziletli, içinde bulunan aşure de yeni başlangıçlar, yeni mutluluklar olarak kabul edildiğini anımsatan Karahan,"Ehlibeyt yolunda yürüyenlerin, zalimin zulmüne boyun eğmeyenlerin, Kerbala’nın acısını hissederken yas-ı matem orucu tutmaya niyet edenlerin Muharrem ayında oruçları, duaları, hizmetleri ve niyazları Hak kabul etsin. Muharrem ayı, paylaşmanın, bir arada olmanın, bereketin adı olan Aşure gününü de barındıran çok önemli bir aydır; yasın ve lokmanın paylaşılmasıdır. Hz. Hüseyin'in ve ehl-i beyt'ten 71 canın Kerbela'da şehit edilmesi ise aynı zamanda Hicri Yılbaşı olan Muharrem Ayı’nı bir matem ve hüzün mevsimine dönüştürmüştür."dedi.
"Zulme direnenler ise hiçbir zaman kalplerden silinmeyecektir"
Yezid gibi dünyevi çıkarlar ve hevesler uğruna zalimliğe yürüyenler her devirde olduğunu ifade eden Karahan, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Bu ayda canlar, oruç ve matem tutarak Hz. Hüseyin başta olmak üzere Kerbela şehitlerini anıyor. Bu anlamda tüm canların oruçlarının ve dualarının kabul olmasını temenni ediyorum. Bu ay vesilesi ile birliğimiz, dirliğimiz, dostluğumuz, kardeşliğimiz ve komşuluğumuz artsın. Muharrem Ayı, sadece Alevi ve Bektaşi yurttaşlarımız için değil, ülkemizdeki bütün inançlı insanlarımız için yas ve matem günüdür. Yezid gibi dünyevi çıkarlar ve hevesler uğruna zalimliğe yürüyenler her devirde olmuştur. Zalimler her daim unutulup giderken, zulme direnenler ise hiçbir zaman kalplerden silinmeyecektir. Muharrem Ayı’nın birlik ve kardeşlik duygularımızın daha da gelişmesine, dünya üzerinde barış ve mutluluk tohumlarının yeşermesine vesile olmasını diliyorum. Başta İmam Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, asırlardan beri Hz. Peygamber ve ehl-i beyt sevgisi etrafında kenetlenen toplumumuzun, karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde yaşamaya devam edeceğine canı gönülden inanıyorum."

 

Kaynak: PHA
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