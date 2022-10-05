Karahan Tut ilçesinde vatandaşların sorunlarını dinliyor

İş İnsanı Sinan Karahan ilk olarak Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özen'i ziyaret etti. Başkan Özen'den bilgi alan Karahan şunları söyledi:

"1400 ÇKS kayıtlı çiftçimizin olduğu ilçemizde çoğunlukla fıstık üretimi olmakta olup incir ve dut üretimi yer almaktadır. Tapu sorunu olan fıstık üreticilerimizin sorunlarının acilen çözülmesi gerekmektedir"

"Vatandaşlarımızın önemli sorunları var"

Tut İlçesinin mahalle muhtarlarını da ziyaret eden Karahan muhtarların sorunlarını dinleyerek, Yaylımlı, Boyundere, Akçatepe, Yalankoz, Tepecik, Ögütlü, Elçiler, Yeşilyurt, Köy ziyaretlerini gerçekleştiren İş İnsanı Sinan Karahan köy muhtarlarını ziyaretinde sorunları hakkında bilgi alarak çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapacağını söyledi.

Ziyaretlerle ilgili değerlendirmede bulunan Karahan,"İlçelerimizi, köylerimizi ziyaret ediyorum. Vatandaşımızın sorunlarını dinliyorum. Fikir alışverişinde bulunduk. Köylülerimiz üretiyor, çalışıyor, alin teri döküyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi "Köylü milletin efendisidir" Vatandaşlarımızın önemli sorunları var. Bu sorunların ivedilikle tespit edilip çözülmesi gerekiyor en ciddi problem olarak Tut Kaslica, Akçatepe, Yalankoz, Tepecik, Şerefli Adıyaman yolunun acilen genişletilip asfaltlanması lazım, ayrıca Yaylımlı, boyundere köylerinden Atmalı köyüne çıkan bağlantı yolu ticari ve sosyal anlamda fayda sağlayacak bir yoldur. Acilen genişletilmesi gerekmektedir. Karahan Gösterilen ilgi alakadan dolayı ziyaret ettiği köylülerimize teşekkür etti."dedi.

Kaynak: PHA