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Karahan: Bu saldırıların Alevi canlarımızı provoke etmek amacıyla yapıldığı çok açıktır

İş İnsanı- Siyasetçi Sinan Karahan, Ankara'daki 3 ayrı cemevine saldırıya tepki göstererek,"Ankara'da Cemevlerimize yönelik yapılan eş zamanlı saldırı, kıblesi insan olan ve eşit haklar temelinde, laik ve demokratik bir Türkiye'de birlikte yaşamayı savuna herkese yapılmış bir saldırıdır." olduğunu söyledi.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 12:21
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Karahan: Bu saldırıların Alevi canlarımızı provoke etmek amacıyla yapıldığı çok açıktır

"Buna rağmen bizim bildiğimiz tek yol iyilik yoludur"
Alevilerin yıllardan beri incinen ama hiç incitmeyen, zalim olmaya tenezzül etmeyen yaşayan insanlar olduğunu aktaran Karahan,"Bu topraklarda yıllardan beri incinen ama hiç incitmeyen, zalim olmaya tenezzül etmeyenlerin sevgisiyle, barışa olan tutkusuyla yaşayacağız. Şiddete ve hoşgörüsüzlüğe yenilmeyeceğiz. Ankara’da Cemevlerine saldırı Yas-ı Matem oruçlarımızın ilk gününde kurumlarımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırıların Alevi canlarımızı provoke etmek amacıyla yapıldığı çok açıktır. Buna rağmen bizim bildiğimiz tek yol iyilik yoludur."dedi.
"Muhammed Ali muhabbetlerinin yapıldığı, edep ve erkanin öğretildiği ibadet evleridir"
Cemevlerine yapılan saldırıları kınayan Karahan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Cem, birlik beraberlik demek. Cemevi, ibadet, barış, özgürlük, sevgi, eşitlik, ikrar verme, yargilama, karar verme aynı zamanda hak ve halka hizmet evleridir. Hak Muhammed Ali muhabbetlerinin yapıldığı, edep ve erkanin öğretildiği ibadet evleridir. O yüzdendir ki cemevleri Alevi canlarımızın ibadet merkezidir. Aleviler dili, dini, inancı, ırkı, mezhebi ve cinsiyeti ne olursa olsun herkesin eşit ve özgür bireyler olarak yaşayabildiği, kimsenin kimliğinden dolayı ötekileştirilmediği, katledilmediği demokratik bir cumhuriyette bir arada kardeşçe yaşamı savunuyor. Cemevlerine yapılan saldırıları kınıyor tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Karanlık eller bilmelidir ki hain saldırılar milletimizi beraber yaşama kararlığından döndüremeyecek bütünlüğümüze sekte vuramayacaktır."

Kaynak: PHA
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