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Karaaslan: Sevgi ve Şefkatin Örneği Kadınlar

İYİ Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hakan Karaaslan, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle mesaj yayımladı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
08 Mart 2022 Salı 20:13
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Karaaslan: Sevgi ve Şefkatin Örneği Kadınlar

Başkan Karaaslan mesajında;

“Dünya'da hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez.' ATATÜRK

Dünyada 2 tip insan vardır. Özünde aslında buna İYİ ve Kötü insan denir her iki cinste de bulunur bu örnekler.

Yalnız bir farkla kadının iyisine melek denir. Bir ulusu bir arada tutan değersiniz. Çünkü siz isterseniz bir çadırı devlete dönüştürecek yiğitler yetiştirenlersiniz. Alalh'ın lutfu ve hediyesisiniz. Yeryüzünde ayağında cennet ile müjdelenmiş olan analarımızsınız. Dertlisiniz gözyaşınız kadar saf ve temiz. Yeri geldiğinde sığınacak sıcak bir limansınız......

Bütün kadınlarımızın 8 mart kadınlar günü kutlu olsun... Yarınlarımız sizlerin elinde” dedi.

Son Güncelleme: 08.03.2022 20:15
Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hakan Karaaslan
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