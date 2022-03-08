Karaaslan: Sevgi ve Şefkatin Örneği Kadınlar

Başkan Karaaslan mesajında;

“Dünya'da hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez.' ATATÜRK

Dünyada 2 tip insan vardır. Özünde aslında buna İYİ ve Kötü insan denir her iki cinste de bulunur bu örnekler.

Yalnız bir farkla kadının iyisine melek denir. Bir ulusu bir arada tutan değersiniz. Çünkü siz isterseniz bir çadırı devlete dönüştürecek yiğitler yetiştirenlersiniz. Alalh'ın lutfu ve hediyesisiniz. Yeryüzünde ayağında cennet ile müjdelenmiş olan analarımızsınız. Dertlisiniz gözyaşınız kadar saf ve temiz. Yeri geldiğinde sığınacak sıcak bir limansınız......

Bütün kadınlarımızın 8 mart kadınlar günü kutlu olsun... Yarınlarımız sizlerin elinde” dedi.