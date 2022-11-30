İYİ Partili Doğan’dan Adıyaman’ın il oluş yıl dönümü mesajı

Adıyaman’ın il oluşunun 68. yılını kutlayan İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan, kentin ekonomik yapısıyla değil kültürel zenginlikleri ve sosyal yapısıyla Türkiye’nin gıbta ile baktığı bir olduğunu ifade etti.

Doğan,"Bundan 68 yıl önce Malatya’nın ilçesi iken, 1 Aralık 1954 tarihinde 6418 sayılı Kanunla Malatya’dan ayrılarak il haline gelen Adıyaman, her ne kadar ekonomik yapısıyla bilinen bir il olmasa da kültürel zenginlikleri ve sosyal yapısıyla tüm Türkiye’nin gıpta ile baktığı bir şehir olmuştur. Her yıl 1 Aralıkta yapılan kutlamalar artık bir konsept değişikliğine gitmesi gerekiyor. Bundan sonra yapılacak kutlamalarda şehrin değişim, dönüşümüne, turizm ve kültürel değerlerine katkı sağlayacak projelerin 1 Aralık kutlamalarına yakışır bir şekilde açılışının yapılıp kutlanması gerekiyor. Adıyaman’ın gelişmesinde rol alacak projelerin 1 Aralık ile birlikte daha anlamlı olacağı kanaati içerisindeyiz. Adıyaman’ın güzel insanlarına yakışır bir modern şehrin inşası ve bölgenin yumuşak karnı olan işsizlik sorununun en aza indirmek için herkese büyük görevler düşüyor. Birlik ve beraberliğin en güzel örneğini veren Adıyaman’ın bu yönüyle de bir birlik-beraberlik içerisinde olması gerekiyor. Bu vesileyle geçmişte Adıyaman’ın müstakil bir il olması için çaba gösteren herkese çok teşekkür ederken, bundan sonra il olmasına yakışır bir şekilde şehrin değişim-dönüşümü için çaba gösterecek herkese minnettar olacağımızı ifade ediyoruz. Adıyaman’ın il oluşunun 68. yılını en içten duygularımla kutluyorum" şeklinde konuştu.