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İYİ Partili Doğan: Hazır beton fahiş fiyatlara ulaştı

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, Adıyaman’da birçok sektörü besleyen inşaat sektörünün can çekiştiğini ifade ederek, özellikle beton fiyatlarının komşu illere göre yüksek olduğuna dikkat çekti.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 15:56
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İYİ Partili Doğan: Hazır beton fahiş fiyatlara ulaştı

Adıyaman’da piyasaya sıcak para akışını sağlayan inşaat sektörünün girdi maliyetleri nedeniyle zor bir sürece girdiğini dile getiren İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ illeriyle kıyaslamalar yaparak hammadde ve nakliye sorununun olmamasına rağmen Adıyaman’da hazır beton fiyatlarının yüksek olduğunu kaydetti. 
"Çoğu yatırımcı yatırımlarını Mersin, Gaziantep, Ankara ve Kilis’e taşıdı"
Doğan; "Adıyaman’ın lokomotifi ve piyasaya sıcak para akışını sağlayan inşaat sektörü girdi maliyetleri kalemleri içerisinde beton en önemli kalem. Adıyaman betonda kullanılan mıcır (dere mıcırı) bakımından zengin. Çimento fabrikası hakeza ilimizde var. Nakliye sorunu yok. Şanlıurfa tüm mıcırı Adıyaman Göksu havzasından götürmesine rağmen maksimum KDV dâhil 850 TL C30 özelliğinde beton. Malatya 750 TL, Elazığ 800 TL. Fakat tüm hammadde ve nakliye avantajlarına rağmen Adıyaman’ımızda 1.100 TL fiyat ile beton satımı yapılmakta. Bu durumu yatırımcıyı zorlamakta, fiyat artışları karşısında yeni yatırım yapılamamaktadır. Çoğu yatırımcı yatırımlarını Mersin, Gaziantep, Ankara ve Kilis’e taşıdı. Bu duruma ili yönetenler sessiz kalmakta. Bir nevi tekelleşmenin sağlanmasına ses çıkarılmamaktadır" dedi.
"Geniş bir insan profilinin ekmek yediği bir alan olduğu için sıkıntıları her tarafa yansıyor"
İnşaat sektörünün onlarca sektörü beslediğini belirten Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Adıyaman’da esnafın faydalanabildiği tek alan inşaat sektörüdür. İnşaat sadece müteahhittin ekmek yediği bir sektör değil. Bunda onlarca kalem var. Kalıpçısı, sıvacısı, fayansçısı, boyacısı, bu işin aracıları, alıcıları var. Geniş bir insan profilinin ekmek yediği bir alan olduğu için sıkıntıları her tarafa yansıyor. Bu böyle olunca maliyetler kabarıyor. Böylece yapan satamadığı gibi vatandaşta alamıyor. Küçük bir hesapla inşaatın maliyetinin yüzde 40-45’i kaba inşaata harcanmakta ve kaba inşaatın büyük bir bölümünüde harçlı imalatlar teşkil etmektedir. Bu durumda Adıyaman’da hem yapan açısından hem de alıcılar açısından sıkıntı yarattığı için doğru dürüst inşaat yapılmamaya başlandı. Müteahhitlerin birçoğu ise başladıkları projeleri yarım bırakmak zorunda kalıyor” sonuç olarak gerek kum-çakıl gerekse çimentonun Adıyaman merkeze çok yakın mesafeden gelmeleri maliyet anlamında fiyatları düşürmesi gerekirken aksine çevre illere göre yüksek olması oldukça düşündürücüdür."

 

Kaynak: PHA
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