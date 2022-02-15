İYİ Partili Doğan: Ekonomi hiç bu kadar kötü olmamıştı

"Adıyaman'ı bölgenin en geri illeri arasında getirdiler"

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana Adıyaman’dan en az 4 vekil meclise gönderdiğini ancak buna rağmen kentin bölgenin en geri kalmış illeri arasında yer aldığını söyledi.

Hükümetin ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerde bulunan Doğan, “

"Hükümet yanlış politikaları ile ülke ekonomisini tamamen bir çıkmaza sokmuştur. Hükümet sürekli Avrupa bizi kıskanıyor söylemlerinde bulunuyor. Bizler merak ediyoruz, Avrupa acaba bizim hangi yönümüzü kıskanıyor. 20 yıllık iktidarları boyunca Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'de çok nadir illerden Adıyaman'dan aldığı desteği almıştır. Kurulduğundan bu yana en az 4 milletvekili aldılar. Gelin görün ki bu 20 yıllık iktidar boyunca belediye kendilerinde olmasına rağmen eş güdüm içerisinde çalışmayı beceremediler. Adıyaman'ı bölgenin en geri illeri arasında getirdiler. Şu gün itibari ile Adıyaman bölgede Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa gibi illerden daha geride. Bir çevre yolumuz yok, bir bulvarımız var bütün yükümüz orada, akşam saatlerinde bir ışıktan bir ışığa geçmek bile zor. Birkaç yıl içerisinde çevre yolunu bitirmezseniz inan ki insanların bulvardan geçmesi bir çile halini alır. Gelinen bu noktada Adıyaman'da halkımız her geçen biraz daha fakirleşiyor. "dedi.

"Kooperatifin perde arkasında kimler var bilmiyoruz"

Doğan, Adıyaman halkının en önemli geçim kaynaklarından birinin tütün olduğunu, tütünün de kooperatif adı altında satış hürriyetinin üreticilerden alındığını ifade etti.

Çiftçinin kooperatif nedeniyle ürününü istediği fiyata satma imkanının elinden alındığını ileri süren Doğan, şöyle devam etti:

“Vatandaşlarımızın tek bir geçim kaynağı vardı oda tütündü. Onu da kooperatif kuruyoruz adı altında tütün üreticisinin serbest iradesi ile götürüp tütünü istediği fiyata istediği bölgede satma hürriyetini ellerinden aldılar. Şimdi kooperatifi kim kurdu, zaman içerisinde belli olacak. En az 250 üyeli kurdukları kooperatifin perde arkasında kimler var bilmiyoruz. 1 Ocak’tan bu yana satış yasak, kooperatif faaliyet gösteriyor, vatandaşlarımızın tütünlerini alıyor mu? Hayır. Ne olacak bu iş, bu insanlar ne yiyip, ne içecekler, neyle ısınıp ne yakacaklar, ailelerini ne ile besleyecekler. Artık insafa gelin 20 yıllık iktidarınız boyunca Adıyaman'a ekonomi olarak bir kazandırdığınız bir şey var ise söylesinler birlikte tartışalım. Kendinizin planlayıp faaliyete geçirip üretime dönüştürdüğünüz bir tesisiniz var ise söyleyin. Ne yapıyorsa yine üç beş kuruşu olan bu Adıyaman'ın halis evlatları yapıyor. Adıyaman sevdalısı olan birkaç sanayicimiz. Adıyaman'da yerler açarak kendi çaplarında 5-10 bin kişinin çalışmasını sağlıyorlaronlara çok teşekkür ediyorum"