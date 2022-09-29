İYİ Parti'li Doğan: Bakanlar Adıyaman’a ne verdi?

Bakan ziyaretlerini eleştiren İYİ Parti İl Başkanı Doğan, “Geçtiğimiz hafta Adıyaman’da yoğun bakan trafiği yaşandı. Aldığımız bilgilere göre daha da gelecek bakanlar var. Umarız bakanlar ilimize eli boş gelmez. Önce AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sonrasında Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, daha sonra da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank geldi. Eskiden bakanlar ilimize geldiklerinde tabiri caizse heybesi dolu gelir, müjdeler verirlerdi. Soruyorum bakanlar geldi geçti Adıyaman’a ne müjde verdiler. AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş geldi hangi sorunumuza merhem oldu? Genel siyaseti ilgilendiren açıklamalar yaptı gitti. Numan Kurtulmuş’un TPAO’da yapılan STK toplantıları neden basına kapalı yapıldı? Nedenini ben söyleyeyim. Herhangi bir vatandaş, STK Başkanı aykırı bir soru veya eleştiride bulunduğu zaman basına ve kamuoyuna yansımasın diye toplantıları basına kapalı yapıyorlar?” dedi.

Doğan; “Ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi geldi. Ziyaretler yaptı, badem hasadına katıldı fabrika ziyareti yaptı. Adıyaman’ın kurtuluşu sulu tarıma bağlı diyoruz ancak barajlarımızın durumu ortada. İlimiz için hayati önem arz eden sulu tarım için herhangi bir açıklama yaptı mı? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise zaten hali hazırda çalışan birkaç fabrikanın açılış kurdelesini kesti. İYİ Parti İl Başkanlığı olarak soruyoruz; eski Devlet Hastanesi, 82. Yıl Devlet Hastanesinin yeri, çevre illerle bağlantılar hepsi olduğu gibi duruyor. Adıyaman’ın ekonomisine ilişkin işsizliğine ilişkin hangi çözüm önerileri var? Seçime yönelik günlük vaatlerden başka hiçbir şey söylenmedi. 20 yılın sonunda hala adımız ırgat kenti diye anılıyor. Bizi yönetenler ise iktidarda kalmak için vatandaşı aldatmaktan kandırmaktan başka hiçbir şey yapmıyor”