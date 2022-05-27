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İYİ Partiden Esnaf Ziyareti

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan beraberinde il yönetimi ile birlikte esnafları ziyaret ederek, sorunları dinledi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
27 Mayıs 2022 Cuma 13:57
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İYİ Partiden Esnaf Ziyareti
İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, İl Sekreteri Yusuf Akbaş, gençlik ve kadın kollarından oluşan partililerle esnafları gezdi. Hastane caddesinde dükkan dükkan gezen İl Başkanı Kenan Doğan, vatandaşın derdini dinleyip, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in selamını iletti.
Vatandaşlarla sohbet eden İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan, birçok mağaza ve dükkana girip esnafın sorunlarını dinlediklerini, dertlerine bir nebze de olsa derman olmak için çalıştıklarını söyledi.
Doğan; “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Türkiye’nin dört bir yanında esnafımızı dinliyor. Bizler de Adıyaman’da vatandaşımızı çarşıda, pazarda nerede olursa olsun dinliyoruz. Kime dokunsak aynı ses geliyor. Ama ne ses; herkesin dilinde tek cümle sandık gelsin! Esnafımızın durumu içler acısı; bir dokunup bin ah işitiyoruz. Küçük esnafımız gerçekten çok zor durumda. Dükkân kirası, Bağ-kur, vergi ve diğer yükümlülüklerini yerine getiremez duruma gelmiş. Siftah dahi yapamayıp kepenk kapatan esnaflar var. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada ülke yönetiminde nelerin yanlış yapıldığını anlatmak üzere Esnaflarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz” dedi.
Son Güncelleme: 27.05.2022 14:09
Anahtar Kelimeler:
İYİ Partiden Esnaf ZiyaretiİYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan
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