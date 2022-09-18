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İYİ Parti, Kahta’da yeni yönetimini kamuoyuna tanıttı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde İYİ Parti Kahta İlçe Başkanı Ramazan Erdem, parti üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Kahta ilçe yönetimini kamuoyuna tanıttı.

18 Eylül 2022 Pazar 18:29
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İYİ Parti, Kahta’da yeni yönetimini kamuoyuna tanıttı

Kahta’da bir otelde düzenlenen basın toplantısına İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, İYİ Parti Kahta İlçe Başkanı Ramazan Erdem ve partililer katıldı.
İYİ Parti Kahta İlçe Yönetimini tanıtan İlçe Başkanı Ramazan Erdem, yönetim kurulunu oluştururken daha çok liyakata, istişareye ve tecrübeye ellerinden geldiği kadar hassasiyet göstermeye çalıştıklarını belirterek, “Öyle inanıyorum ki bütün üyelerimiz ile birlikte İYİ Parti’yi layık olduğu yere taşımak için elimizden gelen azmi, çalışmayı ve gayreti göstereceğiz” dedi.
20 yıldır bir parti tarafından yönetilen bu ülke geldiği noktanın 2002’nin çok gerisinde olduğunu belirten İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, 80 yıldır ülkede yapılanların tek tek satılarak paraya çevrildiğini söyledi.
Konuşmasının genelinde iktidarı eleştiren İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, yaptığı açıklamada; “20 yıldır bir parti tarafından yönetilen bu ülkede, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bile bu kadar uzun süre nasip olmadı. 20 yıldır yönetilen bu ülke de yaklaşık 80 yıldır yapılanlar tek tek satıldı. Paraya çevrildi. Kendileri iktidara geldiklerinde dış borcumuzu yaklaşık 3 katına çıkardılar. Ama geldiğimiz nokta 2002'nin çok gerisinde. Ne zaman konuşsak üzerinde yürüdüğünüz yollar gittiğiniz hastaneler deniliyor. Yaptıkları 3 tane köprüden bahsediyorlar. Oysa devletin güçlü olması, milletinin refah içerisinde olmasına engel değildir. Devletin temel altyapılarının ekonomiye ilişkin temel yapılarının oluşturulması, vatandaşının zaruret içerisinde geçinmesine engel değildir. Eğer kalkındırabilirseniz ülkeyi, bugünkü düştüğümüz duruma asla ve asla düşmezdik.
Bu çok zorlu süreçte mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Biraz sabırlı olacağız çünkü az kaldı. Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar şurada 8-9 ayları kaldı. Seçim tarihini ne zaman belirlerler bilmiyoruz. Normal zamanda yaparlarsa şurada 9 ay, yok 1 ay erkene alsalar 8 ay kalıyor. Sonra bu ülke inşallah hepimizin gayretiyle hep birlikte yeniden cumhuriyetin o fabrika ayarlarına dönme yolunda ne gerekiyorsa o yapılacak. 
En büyük arzumuz, Türkiye'de 100 yıl önce kurulan cumhuriyetin, demokrasinin bütün kurum ve kuruluşları ile dünya standartlardaki duruma getirmek ve çalıştırabilmektir. Bütün hayalimiz bu. Geldiğimiz noktada ekonomi yerlerde. Kahta yeni bir teşkilat. Yeni bir kan. Ümit ediyorum ki Ramazan Erdem başkanımız, yarın itibarıyla esnaf gezileri bittikten sonra, köy gezilerine başlayacak. Sonra zaten beraber çıkıp gezeceğiz. Hedefimiz seçime göre bütün tedbirlerimizi alıp başarıyla seçimi kazanmak olacaktır. Bu vesileyle Kahta ilçe yönetiminin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.
İYİ Parti Kahta İlçe Yönetimi ise şu isimlerden oluştu;
"Ramazan Erdem (Başkan), Cevdet Tuncel, Uğur Köse, Cemal Demir, Nihat Demiral, Fethi Elkan, Mustafa Kantik, Ahmet Düşün, Şahin Kıran, Mehmet Özbey, Mustafa Göçer, Tufan Doğan, Mehmet Türk, Mustafa Avcı, Osman Koç, Fatma Bucak Erdem, Mehmet Kaplan, Gül Çiğdem, Abdullah Erdem, Zeynal Tosun, Mehmet Tekir ve Yakup Yağmur"

 

Kaynak: PHA
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