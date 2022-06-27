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İYİ Parti Kahta İlçe Teşkilatından toplu istifa

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde İYİ Parti Kahta İlçe Başkanı Sait Doğan ve teşkilatı toplu bir şekilde istifa etti.

27 Haziran 2022 Pazartesi 22:34
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İYİ Parti Kahta İlçe Teşkilatından toplu istifa

İYİ Parti Kahta İlçe Teşkilatı'nda düzenlenen basın açıklaması ile istifa ettiklerini duyuran İYİ Parti Kahta İlçe Başkanı Sait Doğan, İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan'a yüklendi. 
Parti binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Doğan, özverili ve halktan yana çalışmalarının, şahsi hırs ve ihtisarlara alet edildiğini, siyaset baronlarına, feodallere ve para babalarına peşkeş çeken kişilerin teşkilatı her an arkasından hançerlemek için fırsat kolladıklarına şahit olduğunu söyledi. 
"İYİ Parti içerisinde ihanet şebekeleri ağ kurmuştur"
Başkan Doğan, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ‘temiz, şeffaf ve halktan yana siyaset’ söylemlerine inanarak yer aldığımız partimizin başarılı olabilmesi için tüm samimiyetimizle gece gündüz demeden bugüne kadar alnımız açık, başımız dik bir şekilde çalışmalar yürüttük. İyi niyetlerle başladığımız ve siyaseti tekellerine almaya çalışan odaklara karşı verdiğimiz mücadelemizde önemli kazanımlar elde ettik. Ne var ki, özverili ve halktan yana çalışmalarımızı şahsi hırs ve ihtisarlarına alet ederek siyaset baronlarına, feodallere ve para babalarına peşkeş seken kişilerin bizleri her an arkamızdan hançerlemek için fırsat kolladıklarına şahit olduk. İlk kurucular kurulunda yer aldığım ve 2018'den bu yana Kahta İlçe Başkanlığını yürüttüğüm bu kısa zaman diliminde partimizi ileri noktalara taşıdığım halde, partiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan, bu güne kadar partimize en küçük emeği geçmeyen, tek bir üye kaydı bile bulunmayan birilerine partinin peşkeş seçilmesi bize göstermektedir ki İYİ Parti içerisinde ihanet şebekeleri ağ kurmuştur."dedi.
"Şahsi menfaatlerine tapanlara karşı halkın yanında olmayı seçiyoruz"
Meral Akşener'in odaklar tarafından kuşatıldığını söyleyen İYİ Parti Kahta İlçe Başkanı Sait Doğan,"Özellikle genel başkanımızın Adıyaman ziyaretinde esnafları ziyaret etmek ve halkla iç içe diyaloglar kurmak dururken, kendisinin halkla temasının engellenmek istenircesine belediyede ağırlanması Meral Akşener'in etrafının bu odaklar tarafından nasıl kuşatıldığını bize göstermiştir. Ziyaret sonrasında Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan'la aramızda artık kapanmayacak bir uçurum bulunduğunu gördük. Biz halktan yana, halk ile iç içe bir siyaseti savunurken, maalesef sorunlu mevkilerde bulunanların halka sırtını dönmesi, her devrin adamlarıyla kirli ilişkiler geliştirmesi vicdanımızı yaralamıştır. Türkiye'nin siyasi tarihine bakanlar bilirler ki halka sırtını dönen, insanlarımıza üsten bakan partiler ve siyasiler halkın ağır şamarı altında ezilmişlerdir. Nitekim seçim zamanlarında rüzgara göre yön değiştiren, bireysel çıkarları dışında bir amaç ve ilkeleri olmayan kişilerin İYİ parti de de çöreklenmeye başlaması bizim açımızdan kabul edilemezdi. Biz, siyasi ve partileri tekellerini almaya çalışanlara, para saçarak mevki makam elde edenlere, halka hizmet yerine şahsi menfaatlerine tapanlara karşı halkın yanında olmayı seçiyoruz." şeklinde konuştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in birlikte yola çıktığı insanları yolda bulduklarıyla değiştirdiğini öne süren Doğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"2018 yılında başladığımız bu yolda bize parti binası bile vermek arzusunda olmayan, bu uğurda her türlü engellemelere yapanlara karşı özverili ve onurlu bir mücadeleyle kısa zamanda büyük bir başarı elde ettik. Bizim başarılarımızın üstüne çöreklenmek isteyenler karşısında partimizden bize sahip çıkmasını, yola çıktıkları dava arkadaşlarını yolsuzlara yem etmemesini beklerdik. Oysa görüldüğü kadarıyla bizim şahsımızda halktan yana olan, temiz ve şeffaf siyaset anlayışı hançerlenmek istenilmektedir. Daha kötüsü partide kendisini bir şekilde yer edilmiş kişilerin yönlendirilmesiyle parti genel merkezi de buna sessiz kalmaktadır. Bu bağlamda çevresinde dönen bu dolapları görmeyen veya görme arzusu olmayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Hanımefendi de birlikte yola çıktığı insanları yolda bulduklarıyla değiştirmenin acı neticesinden yakasını kurtaramayacaktır.
Buradan Meral Akşener Hanımefendi'ye de seslenmek istiyorum. Hak, hukuk, adaleti dilinizden düşürmediğiniz, daima demokrasiye vurgu yaptığınız halde partiniz içerisinde antidemokratik uygulamalara yönelmeniz halkın vicdanında elbette karşılıksız kalmayacaktır. Yola çıktığınız arkadaşlarınızı harcamanızın bedelini gömülerek ödeyeceksiniz. Bugüne kadar partime tüm içtenliğimle hizmet ettiğim halde arkamızdan fırıldak gibi iş çeviren ve parti içinde kendi diktatörlüğünü kurmak isteyenlere ise hakkım helal değildir. Parti genel merkezinin ve Adıyaman il yönetiminin şahsımı tüm ikna çalışmalarına rağmen, ilkelerimin ayaklar altında çiğnendiği bir yerde durmayı asla kabul edemem. İYİ Parti yanlış insanların yanlış yönlendirmeleri neticesinde kirli bir mecraya teslim olduğunu göstermiştir. Bu yanlışlara başkanlığım süresince geçit vermemem nedeniyle birçok şer odağının hedefi haline geldim. Şahsi menfaat hırsıyla hareket etmem halinde el üstünde tutulacağımı bilmeme rağmen onurlu bir dik duruşu tercih etmekten asla pişman değilim. Ama günü geldiğinde dava arkadaşlarını yüz üstü bırakanlar büyük bir esef ve utanç duyacaklardır. Şerefimle geldiğim görevimi onurumdan, duruşumdan, karakterimden ve düşüncelerimden taviz vermeden bırakmanın kıvancı benim için yeterlidir. Bu itibarla, bu güne kadar onurumla yürüttüğüm İYİ Parti Kahta İlçe Başkanlığı görevinden istifa ettiğimi saygıdeğer basın mensupları aracılığıyla değerli kamuoyuna duyururum. Aynı nedenlerden dolayı ilçe teşkilatındaki tüm arkadaşlarda istifa kararı vererek onurlu duruşumuzdan taviz vermediğimizi ve bundan sonra da aynı ilkeler doğrultusunda hareket edeceğimizi gösteriyoruz"

 

Kaynak: PHA
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