İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan’dan 10 Kasım mesajı

İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan mesajında şu ifadeleri kullandı: “Demokratik, laik ve çağdaş değerlerle oluşturulmuş en büyük eser olan Cumhuriyet başta olmak üzere elde ettiği başarıların tamamını Aziz Türk Milleti'ne mal eden Atatürk, mücadeleci kişiliği, düşünceleri ve ardında bıraktığı yıkılmaz eserleriyle düşmanlarının bile takdir ve saygısını kazanmış, Milletimizin refahı için ömrünün son demlerine kadar durmaksızın çalışmış ve bu uğurda hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır. Çünkü O ‘Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir’ derken, Cumhuriyeti Türk Gençliğine emanet etmiş ve bu emanet bırakırken Milletinin azmine, cesaretine, inancına ve kararlılığına güvenmiştir. Türk Milleti de o eşsiz insanı unutmadığını ilke ve inkılâplarına bağlılık göstererek, dün Milli Mücadele'de ortaya koyduğu ruhla bugün yıkıcı, bölücü unsurlar karşısında Cumhuriyet'e ve Milli İrade'ye sahip çıkarak tüm dünyaya ilan etmiştir. Ne mutlu ki bugün O'nun fikir, öngörü ve eserlerinden aldığımız ilham ile Türkiye'mizi dünya durdukça barış, huzur ve refah içerisinde yaşatmak ve yüceltmek için engel tanımaksızın yolumuza devam etmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başöğretmen, ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasını saygı ile yâd ediyor, ona, kahraman silah arkadaşlarına, aziz şehitlerimize ve ebediyete intikal eden şanlı gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.”

Kaynak: Adıyamanlılar Net