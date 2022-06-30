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İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan İstifaları Değerlendirdi

İYİ Parti’de gerçekleşen istifalar hakkında değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan; “İlçe Başkanlarımız 22 Haziran tarihinde çalışmalarındaki uyum ve görevlerin yerine getirilmesi konusunda yapılan analizler sonrasında Genel Merkez tarafından görevden alınmışlardır” dedi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
30 Haziran 2022 Perşembe 12:04
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İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan İstifaları Değerlendirdi
İstifalar ve kendisine isnat edilen suçlamalar ile ilgili suskunluğunu bozan İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan, “Son günlerde partimizde deprem şeklinde istifalar olduğu konusunda bazı haber sitelerinde maalesef doğru olmayan haberler yayınlanmıştır. Haberlere konu olan İlçe Başkanlarımız Aslında 22 Haziran tarihinde çalışmalarındaki uyum ve görevlerin yerine getirilmesi konusunda yapılan analizler sonrasında Genel Merkez tarafından görevden alınmışlardır. Doğru olan bilgi budur. Bunun dışında yapılan açıklamalar, yorumlar veya yazılan yazıların hiç biri gerçeği yansıtmamaktadır.Görevden alınmalarına ilişkin yazı İl Başkanlığımıza kavuştuğunda ilgili arkadaşlara konu iletilmiş ve kendilerinin istifa etmeleri için zaman tanınmıştır ancak bu istifaların açıklanması için verilen zaman sonrasında yapılan istifaya ilişkin açıklamanın bir siyasetçiye yakışıp yakışmadığını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. kamuoyunda beklenen görev verilirken ‘Neden ben’ demeyenlerin görevden alınırken de ‘Neden ben’ dememeleri idi. Siyasi partilerde önemli olan partili olmak. ‘Ben varsam her şey güzel ben yoksam her şey kötü’ anlayışı bir siyasi parti mensubiyeti anlayışı olamaz. Olsa olsa kişisel ikbale yönelik hesapların kesintiye uğramasından dolayı yapılan feryat figandır. Ayrıca haberin kamuoyunda duyulmasından bu yana toplamda 58 istifa buna karşılık ağırlıklı Kâhta ve Merkez İlçe olmak üzere yaklaşık 300 civarında üye olma başvurusu ilgili ilçelerin başkanlık imza yetkileri kapalı olduğu için Yargıtay’a onaylanmak üzere gönderilmemiştir. Ayrıca üyelere ve kendi akrabası olan üyelere istifa ediniz şeklindeki telefon ve mesaj şeklindeki baskılara rağmen oluşturulmaya çalışılan domino etkisi işe yaramamıştır yaramayacaktır çünkü İYİ Partide hepimiz daha önceden başka partilere sempati duyarken bir birlik oluşturduk ve bu gün iyi parti ruhunu oluşturduk.Görevden alınmış olmanın ve bazı insanlardan aldıkları yanlış bileğilerin etkisinin verdiği üzüntü ile yaptıklarına inandığım tüm açıklamalarına rağmen görevleri boyunca partimizin büyümesine ilişkin yaptıkları hizmetler için İl Başkanlığı adına kendilerine teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum”Ümit ediyorumki ileriki dönemlerde bazıları yine İYİ Parti çatısı altında siyaset yapmaya devam edeceklerdir.
İYİ partinin cesurlar hareketi olduğunu vurgulayan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü; “İYİ Parti bu ülkenin gelişmesi ve iyiye doğru gitmesi için elini değil başını taşın altına koyanların ,mezhepsel,ırksal takıntıları olmayanların bu vatanı bu bayrağı vazgeçilmez bir değer olarak gören,cumhuriyete sahip çıkanların siyasi çatısı ve birleşme noktasıdır. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in geçmişten bu güne izlemiş olduğu temiz ve düzgün siyaset anlayışı vatandaşımız tarafından net bir şekilde görülmüş ve partimize olan ilgi her geçen gün artmıştır. Siyaset güven esası ile uzun soluklu bir yol arkadaşlığını gerektirir. Partimiz halkımızın teveccühü ile büyümektedir ve büyümeye devam edecektir. İYİ gidiyoruz her geçen dün daha İYİ olacağız”
Son Güncelleme: 30.06.2022 12:07
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İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan İstifaları Değerlendirdi
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