İYİ Parti İl Başkanı Doğan’ın 19 Mayıs Mesajı

103 yıl önce Samsun’da bağımsızlık meşalesini yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelenin kahramanlarını minnetle andıklarını dile getiren İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan, mesajında şu ifadeleri kullandı: “19 Mayıs 1919 günü, şanlı tarihimizin ve İstiklal mücadelemizin gurur sayfalarından birisidir. Hiçbir şart ve koşulda esareti kabul etmeyen, bağımsızlığından vazgeçmeyen milletimiz, Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a ulaşarak başlattığı bağımsızlık mücadelesi ile bu yoldaki sarsılmaz inanç ve kararlılığını bütün dünyaya göstermiştir. 19 Mayıs ruhu, her türlü boyunduruk karşısında bağımsızlığa sıkı sıkıya sarılmış bir milletin kahramanlık destanı olarak, tüm mazlum milletlere de örnek teşkil etmiştir. Milli mücadelemizin başkahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı ve özel günü gençlerimize hediye etmesi, Cumhuriyetimizi yarınlara taşıyacak olan gençlerimize duyduğu inanç ve güvenin bir göstergesidir. Gelecek, dinamik ve üretken nesillerimizin ellerinde, yüreklerinde şekillenecek; Ülkemiz ve Cumhuriyetimiz aydınlık yarınlara gençlerimizin omuzlarında yükselecektir. Atalarımızın yazdığı başarılarla ve gururla dolu tarihimize genç nesillerimizin sahip çıkacağına yürekten inanıyor ve onlara daima güveniyoruz. Başta büyük Atatürk olmak üzere, vatanımızı savunmak, Cumhuriyeti ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünü müdafaa etmek uğruna can veren tüm şehitlerimizi ve Büyük Atatürk’ün gösterdiği hedefte, Cumhuriyet yolunda ömrünü bu millete hizmete adayan herkesi minnetle, şükranla ve rahmetle anıyorum. Türkiye mutlu, gelecek endişesi olmayan, kendine, geleceğine ve demokrasimize güvenen, Atatürk’e ve Cumhuriyetimize bağlı gençlerimizle geleceğe güvenle ulaşacak ve İYİ olacaktır”