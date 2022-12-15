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İYİ Parti İl Başkanı Doğan’dan İmamoğlu’na Destek

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası hakkında bir açıklama yayımladı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
15 Aralık 2022 Perşembe 13:05
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İYİ Parti İl Başkanı Doğan’dan İmamoğlu’na Destek
İYİ Parti İl Başkanı Doğan; “Milletimizin yaşadığı zorluklar, yoksullaşması, eğitimden adalete birçok sorunun üstünü kapatmak için ortaya koydukları çirkin bir irade sürecinin sonucudur. Bugün yaşadığımız dava sudan sebeplerle dava üreterek hepimizi yaralayan bir süreçtir” dedi.
Doğan, yaptığı açıklamada; “Hepimizin bildiği gibi 2019 yerel seçimlerinde, birinci seçimi kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu olmuştur. Saray rejimi kazanılan seçimi iptal etmiştir. Haziran seçiminde oy farkı artarak tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu Ekrem İmamoğlu devralmıştır. İstanbul seçimini tüm demokrasi güçleri bir araya gelerek kazanmıştır. Bu defa yine siyasi bir kararla, 2 yıl 7 ay süreyle ceza verilmiştir. Tek adam ve yandaşları istedi diye 16 milyon İstanbullunun iradesini yok sayamazsınız. Bugün mahkûm edilen, sadece Ekrem İmamoğlu değil aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Demokrasisidir. Bu dava Türkiye'nin düştüğü durumun özetidir. Keşke bu dava bir hukuk davası olsaydı, adalet önünde bir yargılanma süreci olsaydı. Aslında bu dava var olan süreçte bozuk düzeni tarifleyeceğimiz bir düzenin davası. Aldıkları her karar kendi çıkarları için. Bu adaletsizliğe en büyük cevabı yine yüce Türk milleti verecektir. Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak ve hapis cezasının istendiği yargılamada neyin amaçlandığının farkındayız. Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız, Türkiye Cumhuriyeti’ni tam anlamıyla hukuk devleti yapmaya kararlıyız. Allah bir ayetinde şöyle buyuruyor; Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan adaletli şahitler olun. Bir kavme olan öfkeniz/kininiz, sizi adaletsizlik yapmaya sevk etmesin. Adaletli olun.
Adaletsizliği, adaletle yıkacağız.
Adalet terazisinin dengesiyle oynarsanız güvenilirliğiniz yok olur.
Hiçbir siyasi hırs ,halkın iradesinden üstün olamaz, olmamalı !
Biz kitaba uyacağız,adaletten şaşmayacağız.EkremİmamoğluYalnızDeğildir" ifadelerine yer verdi.
Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğanİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
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