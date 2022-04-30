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İYİ Parti İl Başkanı Doğan’dan Bayram mesajı

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
30 Nisan 2022 Cumartesi 13:47
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İYİ Parti İl Başkanı Doğan’dan Bayram mesajı
Bayramların insanların birbirlerine olan dargınlıklarını unutturduğunu ifade eden İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan; “Birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissettiğimiz, maneviyat ikliminden esintilerin kuşattığı bir Ramazan Ayını daha huzur içerisinde idrak ederek, bir bayrama daha erişmenin manevi hazzını, muhabbetini, gönül huzurunu milletçe yaşıyoruz. Elimizdeki maddi zenginliği, dilimizdeki güzel söz ve dileği, gönlümüzdeki sevgiyi herkesle paylaştık. Böylece Allah’a karşı kulluk görevlerimizi yerine getirmenin manevi huzuru ve mutluluğu içerisinde Ramazan Bayramı’na ulaştık. Bayramlar ki, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda millet olma bilincinin kuvvetlendiği önemli günlerdir. Bayramlar kardeşlik iklimini, dayanışma ruhunu, birlik ve beraberliğimizi tazeleme günüdür” dedi.
Salgın nedeniyle Türk halkının zor günler geçirdiğine dikkat çeken Doğan; “Bugüne kadar 5 milyondan fazla vatandaşımızın hastalanmasına, 43 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olan salgını geride bırakmak üzereyiz. Sahip olduğumuz nimetlerin değerini ve israftan kaçınmanın önemini bir kez daha öğrendiğimiz bu yılki Ramazan’ı her zamankinden daha fazla maneviyatla, daha fazla birbirimize kenetlenerek geçirdik. Bir önceki Ramazan Ayı’ndan bu yana, işini kaybeden, gelirinden olan pek çok vatandaşımız oldu. Geçim sıkıntısı yaşayanların sayısı arttı, yoksulluk yayıldı. Nice vatandaşımız yarı aç gezerek, elinde olanla yetinmeye çalıştı. Oruç ibadetimizle, bu ayda yokluk, fakirlik ve hatta açlık içerisinde yaşayanları daha çok anladık, herkesin kesesine göre verdiği fitre ve yardımlarla nice kardeşimizi sevindirdik ve Ramazan’ın huzuruna milletçe beraber erdik, millet olarak dayanışmamızı, birlik ve beraberliğimiz güçlendirdik. Bu Ramazan Bayramı’nda bizlere düşen son görev; kırgınlık ve küskünlükleri geride bırakıp birlik ve beraberliğimizi artırarak huzur dolu bir bayram geçirmektir. Salgın tedbirlerinin hafifletilmesiyle bu bayram birbirimizle kucaklaşacağız. İYİ Parti kadroları olarak milletimizin huzur ve barışa kavuştuğu, ekonomik sorunlar nedeniyle, işsizlik ve yoksulluk nedeniyle karamsar ve umutsuz günlere uyanan vatandaşlarımızın karamsarlığının son bulduğu, dertlerin çözülebildiği ve çözüldüğü bir Türkiye hayal ediyor ve bunun için çalışıyoruz. Pandemide süreç uzadıkça, ekonomik sıkıntıların arttığını gördük, vatandaşlarımızın çektiği zorlukları gördük ve devlet vatandaşlarımıza destek olsun istedik. Bunları milletimizin bize verdiği sorumlulukla söyledik ve vatandaşlarımız için destek istemeye de, doğruları söylemeye de, yetkililere yardımcı olacak önerilerde bulunmaya da devam edeceğiz. Sorumluluğumuzun farkındayız ve milletimizin İYİ olması için de azimliyiz. Yine milletimizden aldığımız güçle, kararlı ve inançlıyız. O inançla milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Kendimize, milletimize güveniyoruz. Gücümüzü milletimize olan güvenimizden ve Yüce Allah’a olan inancımızdan alıyoruz. Mübarek Ramazan ayını geride bırakırken, Yüce Allah’a, milletimize ve insanlığa bir kez daha yardım etmesi için sığınıyoruz. Bu duygularla tüm vatandaşlarımızın ve İslam Alemi’nin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, Yüce Allah’ın bizlere sunduğu nimetler için şükrediyor, sağlık ve barış dolu nice Ramazanları yeniden birlikte geçirmeyi diliyorum”
Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti İl Başkanı Doğandan Bayram MesajıİYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan
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