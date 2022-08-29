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İYİ Parti İl Başkanı Doğan’dan 30 Ağustos mesajı

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:42
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İYİ Parti İl Başkanı Doğan’dan 30 Ağustos mesajı

30 Ağustos tarihinin Türk Milletinin bağımsızlık mücadelesini tüm dünyaya duyurduğu gün olduğunu belirten Başkan Doğan; “30 Ağustos Zaferi milletimizin bağımsızlık mücadelesindeki askeri başarılarının ötesinde, ulusumuzun hürriyetinden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği önemli bir tarihtir. Kurtuluş Savaşı muharebelerindeki başarılı savunmamızla, asırlar boyunca hükmettiğimiz Anadolu topraklarının sahibi olduğumuzu bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Ecdadımız o dönemdeki tüm yokluklara ve imkânsızlıklara rağmen birbiriyle kenetlenerek, İstiklal Mücadelesi verdiği her cephede onurlu bir direniş ve büyük kahramanlıklar gösterdi. Ülkemiz için 30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin kendi kaderini birlik, beraberlik ve vatan sevgisiyle tayin ettiği önemli bir gündür” dedi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan ve dünya tarihine damga vuran; bağımsızlık mücadelesinin, birlik ve beraberliğinin gelecek nesiller için en önemli miras olduğunu belirten Başkan Doğan sözlerini şöyle tamamladı: “Milletimiz asırlar boyunca saygı, sevgi ve hoşgörü iklimi içinde devam ettirdiği yaşama kültürüyle tüm dünyaya örnek bir karaktere sahip olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti; tarih boyunca her badireyi barış, kardeşlik ve birlik ve beraberlik ruhu ile aşmıştır. Gelecek günlerde de milletimizin aynı barış, huzur ve sağduyu ruhunu koruyarak ülkemizin geleceğine ortak olacağından kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğine zarar vermek isteyenler, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da hüsrana uğramaya mahkûmdur. 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş büyüklerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, aziz milletimizin bayramını en içten duygularımla kutluyorum.”

 

Kaynak: PHA
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