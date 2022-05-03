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İYİ Parti İl Başkanı Doğan: "Partimizden Yeni İstifa Edip Katılım Olmamıştır"

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, kamuoyunda yer alan 'İYİ Partiden AK Partiye Katılım' haberiyle açıklamada bulunarak söz konusu şahsın İYİ Parti Kahta ilçe Başkanı olmadığını, 2020 yılında İYİ Partiden istifa ettiğini söyledi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
03 Mayıs 2022 Salı 13:02
41 Okunma
İYİ Parti İl Başkanı Doğan: "Partimizden Yeni İstifa Edip Katılım Olmamıştır"

Başkan Doğan yaptığı açıklamada; "Adıyaman kamuoyunda yer alan haberle ilgili doğru bilgileri aktarmak için bu açıklamayı yapma gereği duyduk. Haberde adı geçen Zeynal Kaplan 06.12.2018 tarihinde partimize üye olmuş, 27.03.2020 tarihinde istifa etmiştir. Ayrıca kendisi Kahta İlçe Başkanı olmayıp merkez ilçe üyesi olduğu kayıtlarımızda ortaya çıkmıştır. Yine haber videosunda yer alan AK Parti İl Başkanı Sn. Mehmet Dağtekin'in “İYİ partiden istifa edip yönetimlerindeyken bize geldi” ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Yani Zeynal Kaplan partimizden yeni istifa edip AK Partiye katılmış gibi lanse edilmiştir. Bu tamamen yanlış ve vatandaşlarımızı yanıltmaya yönelik bir bilgilendirme olup AKP bin ne kadar zır durumda olduğunuzda bir göstergesidir.Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener ve tüm teşkilatlarımızla sürekli olarak sahadayız. Bizler İYİ Parti ailesi olarak sürekli büyüyoruz ve Allah’ın izni ile büyümeyede devam edeceğiz.Seçim sathını girdiğiniz bu süreçte söz konusu siyaset ise kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi önemlidir. Bu, bütün partiler için geçerlidir"

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