İYİ Parti İl Başkanı Doğan, 'Öğretmenler Günü'nü kutladı

Mesajında günümüzde ulusal kalkınmanın kaliteli eğitim ve öğretimden geçtiğini ifade eden Doğan; "Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin eğitimini sağlayan öğretmenlerimiz, aynı zamanda geleceğimize de yön vermektedir. Ülkemizin kalkınması ve gelişmesine katkı sağlayacak gençlerimizin başarılarında en büyük pay, onları eğiten öğretmenlerimize aittir. Görevinin kutsallığına hakim olan öğretmenlerimiz, ülkemizin her türlü zorlu coğrafya koşullarında bile görevlerini layıkıyla yapmanın çabası içerisindedir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi yetiştirmek için, Doğu ve Batı diye ayrım yapmayan, ülkemizin topraklarını karış karış gezen öğretmenlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum.

Mesleğini icra ederken şehit olan öğretmenlerimiz başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm eğitimcilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Anadolu’nun her köşesinde görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalışan, sabır ve emekle çocuklarımızın geleceklerini şekillendiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum"