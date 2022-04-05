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İYİ Parti İl Başkanı Doğan, Enflasyon Rakamlarını Değerlendirdi

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını, halkın her geçen gün daha da fakirleştiğini söyledi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
05 Nisan 2022 Salı 11:34
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İYİ Parti İl Başkanı Doğan, Enflasyon Rakamlarını Değerlendirdi
“Halk Enflasyon Rakamlarına İnanmıyor”
İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını, halkın her geçen gün daha da fakirleştiğini söyledi.
TÜİK’in açıkladığı yüzde 61’lik enflasyona değinen Doğan, Enflasyon Araştırma Grubu rakamlarının, TÜİK’in açıkladığı oranlarla farklılık gösterdiğini, gerçek enflasyonun yüzde 142 olduğunu ifade ederek vatandaşın TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına inanmadığını kaydetti.
AKP’nin halkın yaşadığı fakirliği görmezden geldiğini ifade eden Doğan; “AKP iktidarı döneminde tüm devlet kurumlarına güven o kadar yerle bir oldu ki, TÜİK her rakam açıkladığında en az ikiyle çarpıyoruz. Çarşıda, pazarda, ev alışverişinde enflasyonun ne kadar olduğu açık bir biçimde görünüyor. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz, her geçen gün yeni ve dramatik boyutlara ulaşıyor. Cumhuriyet tarihimizde görmediğimiz zamları bir gecede yapan bu iktidar, halkın yaşadığı fakirliği görmüyor ya da görmek istemiyor. Toplumun her kesimi maalesef, fakr-u zaruret içinde. Çiftçilerimiz, gübre, mazot başta olmak üzere üretimdeki hammaddelere yapılan insafsız zamların altında inim inim inliyor. Bu yetmezmiş gibi kredi borçlarından dolayı da, haciz kıskacında. Sizler, ithalat yaparak yabancı ülkelerin çiftçisini dolaylı olarak desteklerken, ülkemizin çiftçisine layık gördüğünüz bu muamelenin hesabı elbette bir gün sorulacaktır” dedi.
“MUTFAKLARDA DAHA ŞİDDETLİ BİR YANGIN VAR”
Doğan, “Yüksek enflasyon nedeniyle mutfaklar yangın yerine döndü. Vatandaş pazara gidiyor Pazar arabasını dolduramadan geri evine dönüyor. Markete gidiyor rafları bakıp çıkıyor. Fiyatlar adeta günlük değişmekte. Vatandaş geçinemiyor, insanımızın geliri bugün yoksulluk sınırının değil açlık sınırının bile altında. Bütün bunlara karşılık hükümetin gündemi farklı. Paranın değerinin her gün eridiği ülkemizde; asgari ücret ile işçilerimiz ailesini geçindirme mücadelesi vermektedir”
“AKP’NİN GÜNDEMİNDE HALK YOK”
İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan son olarak şu ifadeleri kullandı; “Görüldüğü gibi AKP'nin gündeminde esnaf yok, işçi yok, çiftçi yok, memur yok, emekli de yok. AKP'nin gündeminde zam var, zulüm var, yandaş var. Vatandaşlar gelecekten umudunu kesmiş durumdadır. Hükümetin kurduğu bozuk düzende gelir adaletsizliği uçurumu her geçen gün büyüyor. Vatandaş adeta kan ağlıyor. İflaslar artıyor, her gün yeni kepenkler kapatılıyor. Moral bozukluğu toplumda dalga dalga yayılıyor. Benzine, elektriğe, doğalgaza, gıdaya, temel tüm ihtiyaçlara zam üzerine zam yapan bu iktidar nedeniyle halk artık yaşayamayacak duruma geldi. İktidarın artık gitme vakti gelmiştir. AKP’nin iktidar olarak kaldığı her dakika, Türk milletinin fakirleşmesine neden oluyor. Milletimize bir iyilik yapın ve hemen sandığa gidin. Bir kesimin bolluk içerisinde yaşaması için garip gurebalar bir ekmek alamayacak duruma gelmeyi hak etmiyor. Konu bir parti veya Cumhur başkanından öte iflas eden yönetim şekildir yani Cumhur Başkanlığı Hükümet sistemidir.İlk seçimde gideceksiniz ve Türkiye İYİ Parti kadrolarıyla yeniden refaha kavuşacak”
Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan
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