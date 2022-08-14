İYİ Parti İl Başkanı Doğan, Çelikhan'da esnaflarla bir araya geldi

İlçe ziyaretine İYİ Parti İl Başkanı Kenen Doğan, İlçe Başkanı Şiyho Düz, İl Sekreteri Yusuf Akbaş İl Başkan yardımcısı Hayrettin Özdemir ve parti üyeleri katıldı.

Esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinleyerek değerlendirmede bulunan İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan,"Buranın doğası ve temiz havasıyla bütünleşen tertemiz insanların bulunduğu Çelikhan halkı ile bir ara gelerek sohbet etme fırsatını bulduk. 2009 yılından buyana Çat barajından cazibe suyla tünel çalışmasının halen bitirilmemesi, Çinçin tepesinde yapılacak olan yeni hastanenin yer tespit çalışmaları yapılmış ancak halen hiçbir faaliyete başlanmadığı, Adıyaman-Çelikhan karayolunun genişletmesi için bir çalışmanın yapılmadığı gibi birçok sorunları not aldık. 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti olarak iktidara gelirsek Çelikhanlı vatandaşlarımızın hiç şüphesi olmasın ki, eksik olan bütün hizmetleri bir bir yapacağımızı sözünü veriyoruz. Biz iktidara gelirsek Çelikhan için başta bölgenin yayla turizminin merkezi yapmanın yanı sıra birçok hizmet projemiz olacaktır. Adıyaman’ı bütün ilçeleri ile birlikte yakinen tanıyor ve problemlerini çok iyi biliyoruz bu sebepledir köyleri ile birlikte en iyi hizmeti bizler yapacağız" dedi.