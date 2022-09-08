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İYİ Parti İl Başkanı Doğan: Badem üreticisi bunu hak etmedi

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, tarım girdilerinin yüksek olduğu bir dönemde açıklanan badem alım fiyatlarının üreticiyi üzdüğünü belirtti.

08 Eylül 2022 Perşembe 00:49
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İYİ Parti İl Başkanı Doğan: Badem üreticisi bunu hak etmedi

Tarım Kredi Kooperatiflerinin açıkladığı badem alım fiyatlarını değerlendiren İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan, 300 gr iç randımanı için 26.91 krş olarak belirlendiğini ifade ederek dört gözle beklenen fiyatların çiftçileri hayal kırıklığına uğrattığını dile getirdi.
"Tarım Kredi Kooperatifleri hasat öncesi fiyatı açıklamalı"
Tarımda kullanılan her kalemde yüzde 200 ile yüzde 300 oranında bir artış olduğunu ileri süren İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan,"Adıyaman ekonomisi tarıma dayalı bir kent. Çiftçilerimiz alternatif tarım üretelim diyerek elini taşın altına koydu badem üretmeye başladı. Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü'nün verilerine göre; Türkiye’de üretim döneminde 524 bin dekar alanda badem üretimi gerçekleştirildi. Badem üretim alanında yüzde 15 paya sahip olan Adıyaman, 78 bin dekar ile en fazla üretim alanına sahip il konumunda. Tarımda kullanılan her kalemde yüzde 200 ile yüzde 300 oranında bir artış var. Tarım Kredi Kooperatifleri 300 gr iç randımanı için 26.91 krş olarak belirledi. Bu nedenle rakam çiftçi için anlam ifade etmiyor. Oysa çiftçinin 300 gram randıman için beklediği fiyat 35 liranın üstü idi. Bu fiyatlar neye göre hesaplandı? Üreticilerin görüşü alındı mı? Artan maliyetlere ve çok zor şartlarda çalışan üreticinin bunu hak etmediğini düşünüyorum. Artan maliyetlerle birlikte üreticinin olumsuz etkileneceği kaçınılmazdır. Geçtiğimiz yıla kıyasla iki kat artış olmasına rağmen maliyetlerin yaklaşık kat be kat artması üreticiyi çaresiz bıraktı. Çiftçilerimiz önümüzdeki dönem badem bahçelerinin bakımını bile yapmakta zorlanacak. Türkiye badem üretiminde doğru bir yola girdi. Üretim alanları genişliyor. Üretim artıyor. Çiftçinin para kazanabilmesi için hasat döneminde ithalata, kaçak iç badem girişine izin verilmemeli. Tarım Kredi Kooperatifleri hasat öncesi fiyatı açıklamalı. Gübre ve ilaç başta olmak üzere artan girdi maliyetleri verilecek desteklerle karşılanmalı"dedi.

 

Kaynak: PHA
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