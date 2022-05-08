İYİ Parti İl Başkanı Doğan, Anneler Gününü Kutladı

Başkan Kenan Doğan, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Dünyanın en yüce görevini üstlenen annelerimiz fedakârlığın, sevginin, merhamet ve şefkatin tüm anlamlarını üzerinde taşıyan en değerli varlıklarımızdır. Hayattaki en güzel, en temiz, en masum duygu hiç şüphesiz anneliktir. Canlarından can, ruhlarından ruh katarak bizleri dünyaya getiren sevginin sembolü annelerimizin sadece Anneler Gününde hatırlanarak haklarının ödenmesi mümkün değildir. Başımızın tacı olan annelerimize karşı sevgimizi, saygımızı her fırsatta dile getirmeli, yanımızda oldukları müddetçe kıymetlerini bilmeliyiz.

Hem aile hem de toplumu inşa eden annelerimiz nesillerin yetiştirilmesinde önemli bir role sahiptirler. Ne kadar hizmet edersek edelim annelerimize olan gönül borcumuzu asla ödeyemeyiz. Bu düşünceler ile bizleri karşılıksız sevgi ve emekleriyle büyüten başta şehit annelerimiz ve ebediyete intikal eden annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum”