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İYİ Parti'den AK Parti’ye katılım - Videolu Haber

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Binasında düzenlenen Ramazan Bayramı töreninde İYİ Parti’den Zeynal Kaplan ve beraberindeki heyet partisinden istifa ederek, AK Parti saflarında yer aldı. Törende Kaplan ve beraberindeki heyetin rozetleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın tarafından takıldı.

02 Mayıs 2022 Pazartesi 20:41
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İYİ Parti'den AK Parti’ye katılım - Videolu Haber

Bayramlaşma törenine, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, Adıyaman Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Av. Saliha Diler,  AK Parti Adıyaman İl Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve partililer katıldı.
"Her birey bizim başımızın tacıdır"
Törende açılış konuşmaların ardından kürsüye çıkan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin," Besni ve Gölbaşı ilçesinden geliyoruz. Gerçekten teşkilatlarımız ile gurur duyuyoruz. Partimizin her kademesinde yer alan milletvekilinden, sandık başkanına, bizim üyemiz olmayan her birey bizim başımızın tacıdır. Birkaç gün önce gerçekleştirilen 'Vefa Gecesi iftar' yemeğine yaklaşık iki bin kişi katıldı. Abilerimizin, kardeşlerimizin, analarımızın, bacılarımızın ve gençlerimizin heyecanını biz orada gördük. Gerçekten bir bayram havasını bugün ki; gibi orada da yaşadık. Birlik beraberlik içerisinde daha ileriye yürüyoruz. Tüm hemşerilerimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum"dedi.
"AK Parti'de herkese yer var"
Daha sonra konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın,"Bizim bir davamız var, bizim değerlerimiz var. Biz yaradanı yaratandan ötürü seviyoruz. Hepimiz biriz ve beraberiz bu şuur ile hep birlikte çalışacağız. AK Parti olarak sahadayız, daha çok sahada olacağız, daha çok kucaklaşacağız. Bizler bireysel olarak düşünmüyoruz. Biz milletimiz için varız. Birbirimizin rakibi değiliz. AK Parti'de herkese yer var. AK Parti'nin dünyanın kaderi olduğunu herkese anlatacağız. Toplumun her kesimine ulaşacağız. Baş örtülü bayanlarımızın yaşadıkları mağduriyetten dolayı gözyaşlarını unutmadık. Darbe girişimlerini unutmadık. Tüm hemşerilerimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum" dedi. 
Konuşmaların ardından, İYİ Parti'den istifa eden  Zeynal Kaplan ve beraberindeki heyet AK Parti saflarına katıldı. Kaplan'a rozetini TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın tarafından takıldı.

Kaynak: PHA
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Son Güncelleme: 02.05.2022 22:07
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