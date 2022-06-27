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İYİ Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hakan Karaaslan Görevinden İstifa Etti

Adıyaman İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Hakan Karaaslan 2,5 yıldır yürütmekte olduğu görevinde istifa ettiğini açıkladı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
27 Haziran 2022 Pazartesi 14:32
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İYİ Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hakan Karaaslan Görevinden İstifa Etti

Hakan Karaaslan açıklamasında;

“Kamuoyuna saygılarımla duyururum,

Kurucusu olduğum İYİ Partinin Merkez İlçe Başkanlığını 2,5 yıldır yürütmekteyim. Uygun gördüğüm( İl başkanının ve 3-5 hizipçinin parti hakkındaki sığ düşünceleri nedeni ile fikirlere saygı duymaması uyuşmazlığa neden oldu ) sebeplerden dolayı kendi rızam ve isteğim ile Merkez İlçe görevimden istifa ediyorum.

Bu süre zarfında teşkilatta görev almış partili arkadaşlarım, delegeler, üyeler, basın mensupları ve bana gönül vermiş bütün Adıyamanlı hemşerilerime sonsuz teşekkür ediyorum.

Partimde bir nefer olarak çalışmaya ve elimden gelen bütün gayreti göstermeye devam edeceğim.

Ve istifamı Hz. Ömerin(ra) güzel bir sözüyle bitirmek istiyorum.

‘’Kişiliğini makamdan alanlar makamdan sonra kişiliksiz kalırlar’’ diyerek kriteri belirlemiş. Yani makama şeref veren insanlara ihtiyacımız var, makamdan şeref alanlara değil.” Dedi.

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