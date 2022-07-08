İş İnsanı ve Siyasetçi Karahan'dan Kurban Bayramı mesajı

Bayramların dayanışma olduğunu ve çocukları sevindirmek olduğunun ifade eden İş İnsanı ve Siyasetçi Sinan Karahan,"Kurban Bayramı dayanışmadır, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktır. Yine bayramlar çocukları sevindirmektir. Büyükleri hatırlamaktır. Ulus olmanın en önemli özelliklerinden biri sevinçte ve hüzünde birlikte hareket edebilme, bütün bir toplumun aynı duyarlılığı hissedebilmesidir. Geçen her bayram bu birlikteliği, bütünlüğü, kardeşliği ve barışı daha da kuvvetlendirmektedir. Ülke olarak özellikle şu günlerde gereksinimimiz olan en önemli şeyde budur. Bugün gölgesinde yaşadığımız, huzur bulduğumuz Türkiye Cumhuriyetinin bu günlere ne zorluklarla geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyetini sonsuza dek yaşatmak toplumun bireyleri olarak bizlerin sorumluğumuz altındadır. Hakça paylaşımın, dayanışmanın, kardeşliğin, barış ve huzurun egemen olduğu Bayramlar, yaşadığımız zor günleri bir nebzede olsa unutturmakta, umudu yeşertmektedir."dedi.

"Duyguların tüm yüreklere hâkim olması temenni ediyorum"

Bayramların yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma öğretilerinin hayata geçirildiği günlerdir olduğunu hatırlatan Karahan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kurban Bayramı “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” sözünün temel felsefesini temsil ettiği dinimizin, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma öğretilerinin hayata geçirildiği günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı vesilesiyle bizleri biz yapan, kırgınlıklarımızı bir kenara bırakıp ayrışmak yerine kucaklaşmamızı, birlik olmamızı sağlayan o güzel duyguların tüm yüreklere hâkim olması temenni ediyorum. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramını kutlarken, sevdikleri ile birlikte sağlık ve mutluluk içinde bir bayram geçirmelerini temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım."