İş İnsanı- Siyasetçi Karahan'dan Başkan İnan'a ziyaret

İş İnsanı- Siyasetçi Sinan Karahan, Yaman Medya Grubunu ziyaret ederek bünyesinde bulunan Perre Haber Ajansı çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.

Ziyarette Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sıkıntıların yanı sıra gıda ve sektörlerde yaşanan sorunlar ele alınırken Karahan, ülkenin kalkınması için üretimin şart olduğunu belirterek, çiftçiliğin geliştirilmesi noktasında atılımlar yapılmasını belirterek Perre Haber Ajansı ve grup bünyesinde bulunan yayın organlarının çalışanlarına başarılar diledi.

Yaman Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim İnan ise ziyaretinden ötürü İş İnsanı- Siyasetçi Sinan Karahan'a teşekkür ederek, hayırseverliğinden ötürü tebrik ederek kentin misyon ve vizyon sahibi siyasetçilere ihtiyaç olduğunu belirterek başarılar diledi.