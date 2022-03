İş İnsanı Karahan: Kadınların varoluşu varoluşumuzun temelidir

"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yüzlerce yıllık bir mücadelenin adı"

Kadının yaşam hakkının ihlal edilmesi, kadın cinayetlerinin artarak devam etmesi ciddi bir problem olduğunu ve hayatın rutini haline geldiğini söyleyen Siyasetçi ve İş İnsanı Sinan Karahan,"Hayatın her alanında varlıkları, emekleri, sevgi dolu yürekleri ve mücadeleleriyle geleceğin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan, dünyamızı güzelleştiren, daha yaşanabilir hale getiren, insanlığın umudunu yeşerten, fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden, gerek aile gerek toplum yapımızın temel direği kadınlarımızın 'Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' yüzlerce yıllık bir mücadelenin adı ve kadınların ayrımcılığa, haksızlıklara ve adaletsizliğe karşı haykırışlarının bir simgesidir. Aslında tek bir gün yetmez kadınlarımıza ama bu günün kutlanması bu değerin yükseğe çıkması açısından önemlidir ve bu gün kadın hakları mücadelesinin odak noktası olması bakımından kıymetlidir."dedi.

"Türkiye’de halen milyonlarca kadın şiddete maruz kalıyor"

Kadın cinayetleri vicdanların kara lekesi, insanlığın yüz karası olduğunu belirten Karahan,"Kadına yönelik şiddetin her gün arttığı günümüzde, kadın haklarının her alanda gerilemesi, kadının yaşam hakkının ihlal edilmesi, kadın cinayetlerinin artarak devam etmesi ciddi bir problemdir ve üzülerek ifade etmek istiyorum ki hayatın rutini haline gelmiştir. Türkiye’de halen milyonlarca kadın şiddete maruz kalmakta, açlık ve yoksulluk içinde yaşamını sürdürmektedir. Kadınlar halen toplum içinde var olma mücadelesi vermekte, dünyanın her yerinde seslerini duyurabilmek, eşit yurttaşlar olabilmek için büyük bedeller ödemektedir. Kadın cinayetleri vicdanlarımızın kara lekesi, ülkemizin ve insanlığın yüz karası olarak karşımızda durmaktadır. Bizler özgür kadınların, özgür toplumlar yaratacağına olan inançla kadınların mücadelesine her dönemde omuz verdik ve onların bu mücadelesinin sesi olmaya, sözü olmaya gayret ettik, etmeye de devam edeceğiz. Gönül isterdi ki ; kadınlar için güzel şeylerden bahsedelim ama maalesef kadınların günümüzdeki şartları ortadadır. Kadınların varoluşu varoluşumuzun temelidir. İnsan haklarının ilk çıkış noktasıdır ve olmak zorundadır."şeklinde konuştu.

"Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlarım"

Geleceğin teminatı gençleri, kadınların yetiştirdiğinin farkında olarak onlar hak ettikleri değeri kazanana dek mücadele edeceğini aktaran Karahan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Bu millet esas terbiyesini aileden almaktadır. Türk milleti öyle analara sahiptir ki her bir devrin büyük adamlarını bu analar yetiştirmiştir. Türk kadını daha büyük nesiller yetiştirmeye kabiliyetlidir" sözünden hareketle geleceğimizin teminatı gençlerimizi kadınlarımızın yetiştirdiğinin farkında olarak onlar hak ettikleri değeri kazanana dek mücadele etmeye devam edeceğimizi belirtmek isterim. Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlarım."