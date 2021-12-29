İş İnsanı Karahan: Her yeni yıl yeni umut ve yeni bir başlangıçtır

2021 yılının Covid-19 ile beraber ekonomik olarak zor bir yıl olduğuna dikkat çeken İş İnsanı Sinan Karahan, "2021 yılı tüm dünyada ve ülkemizde küresel bir sorun olan Covid-19 sebebiyle maalesef ki olumsuzluklarla geçti, yeni yıldan beklentimiz bu salgının ülkemizden ve tüm dünyadan yok olup gitmesidir. Bu hayatta ihtiyacımız olan en önemli şeyin sağlık olduğunu çok daha iyi anlamış olduk. Geride bıraktığımız 2021’de Covid-19 ile beraber ekonomik olaraktan zor bir yıl oldu. İşsizliğin arttığı, enflasyonun yükseldiği, döviz kurlarının yükseldiği, faiz dengesinin şaştığı bir ortam oldu. Bu nedenlere bağlı olarak yoksulluğun arttığı bir yıl oldu. Sanayicinin, esnafın, emeklinin, memurun, çiftçinin, öğrencinin, her bir vatandaşımızın sesi adeta çığlığa ve feryada dönüştü."dedi.

"Tüm yurttaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum"

Adaletin, hukukun üstünlüğünün sağlandığı bir Türkiye umudu ile yeni yılın tüm insanlık için sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileyen Karahan,"2022’ye girerken dileğim; öncelikle Covid-19 belasından tüm dünyanın kurtulması, sağlıklı ortama girilmesidir. Ekonomik olarak dengeli ortama girilmesi, sıkıntıların, işsizliğin, yoksulluğun sona ermesi ve her bir vatandaşımızın refah seviyesine ulaşmasıdır. Ayrıca; adaletin, hukukun üstünlüğünün sağlandığı bir Türkiye hepimizin umudu. Demokrasi, hukuk, özgürlük ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde, barış içerisinde, mutlu bireyler olarak yaşanması dileğiyle; yeni yılın tüm insanlık için sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyor, tüm yurttaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. "şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA